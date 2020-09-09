Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження

Фармацевтична індустрія України стає все більш технологічною, сучасної і інноваційної. А впровадження європейських стандартів у виробництві разом з високою інтенсивністю інвестицій робить фармацевтику однією з найбільш динамічних секторів економіки з високою доданою вартістю. Галузь підвищує доступність сучасних ліків і вносить вагомий внесок в розвиток економіки України. Про це йдеться в інфографіческом довіднику "Фармацевтика України 2020", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця" і аналітичного партнера BusinessViews.

Глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначає, що за останній рік фарма розвивалася, в першу чергу, за рахунок активного використання сучасних технологій. "Лідируючі українські компанії на практиці застосовують робототехніку, штучний інтелект, комп'ютерне моделювання, блокчейн, хмарні технології, і керують виробництвом віддалено завдяки промисловому інтернету речей. Фарміндустрія займає друге місце по інтенсивності інвестицій і створює 30 млрд грн доданої вартості. Тому з упевненістю можна говорити, що фармацевтика - це галузь, яка розвиває національну економіку, "- підкреслює Шимків.

Станіслав Шум, CEO Top Lead також упевнений, що українську фармацевтику можна вважати зразком того, якими мають бути індустрії в економічно розвинених країнах.

"Один співробітник галузі створює велику додану вартість, ніж працівники багатьох інших галузей. Вона динамічно зростає - швидше, ніж економіка в цілому, забезпечує високі зарплати, створює і підтримує багато робочих місць в суміжних галузях. Фармацевтика - одна з найбільш наукоємних індустрій, а обсяги інвестицій в R & D ростуть з року в рік. Українські виробники ліків успішно конкурують на вітчизняному ринку і нарощують обсяги експорту. Тому фармацевтичну індустрію важливо тримати на радарі і досліджувати причини її успіху. Для цього ми щорічно готуємо інфографіческое дослідження "Фармацевтика України" спільно з компанією "Дарниця", одним з найбільш інноваційних і успішних в Україні виробників ліків".

У дослідженні вказується, що обсяг фармринку продовжує рости, збільшується споживання лікарських засобів на душу населення, зростає частка рецептурних препаратов. Домінуюча роль, як і раніше, належить аптечному сегменту - 89% ринку фінансується безпосередньо споживачами і лише 11% - державою. Середньорічний темп зростання обсягів аптечного ринку за останні 5 років склав 12%. У 2019 аптечні продажі склали $ 3,4 млрд. На цьому тлі динаміка госпітального ринку залишається низькою - 6% за останні 5 років, а його обсяг в минулому році дорівнює $ 0,4 млрд.

Оцінюючи обсяг споживання лікарських засобів, аналітики відзначають, що в 2019 році він зріс на 28% до $ 105 на людину. При цьому в структурі споживання 61% припадає на рецептурні лекарства.Для фармринку України характерна висока висока сегментація і конкуренція. Близько третини продажів доводиться на ТОП-10 найбільших компаній, з яких 6 є українськими. Автори дослідження відзначають, що обсяг інвестицій в фармвиробництво не відновився до докризового рівня, але інтенсивність тут вище, ніж в інших галузях і вона продовжує зростати. Сьогодні один співробітник фармацевтичної галузі створює найбільшу в Україні додану вартість - 1,2 млн грн, випереджаючи сферу IT - 0,8 млн грн та металургію - 0,4 млн грн.

Говоря про виклики для фарміндустрії в період COVID-19, автори довідника відзначають, що в цілому пандемія посилила колаборації і підштовхнула багатьох виробників і розробників в різних країнах почати спільні дослідження з пошуку вакцини від COVID-19. Позитивний вплив на зростання ринку зробило дозвіл здійснювати замовлення препаратів онлайн, це розширило доступність ліків для украінцев.Напомнім, раніше аналітики компанії Fitch Solutions заявляли про те, що український ринок фармацевтичної продукції в найближчі роки зросте і залишиться привабливим для інвесторів. Fitch Solutions відносить Україну до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом.

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