Суд розгляне позов акціонера "Мотор Січі" до топ-менеджменту підприємства через крадіжки на 438 млн гривень

До Господарського суду Запорізької області надійшов позов до топ-менеджерів Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Мотор Січ" від одного з акціонерів з вимогою компенсувати підприємству збитки, завдані операціями з незаконного виведення коштів з їх подальшим протиправним переведенням у готівку на суму 438 млн гривень. У відповідній позовній заяві вказані голова ради директорів "Мотор Січі" Сергій Войтенко та фінансовий директор, член ради директорів "Мотор Січі" Віктор Лунін.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Позов про компенсацію збитків, завданих діями топ-менеджменту підприємства, стосується подій 2013-2016 років, протягом якого зазначені особи, за інформацією позивача, набували "сміттєві" цінні папери в рамках схеми незаконного збагачення. Дані факти були зафіксовані у квітні 2018 року вердиктом Шевченківського райсуду Києва в рамках розгляду кримінальної справи під реєстраційним номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42017000000001137.

Як випливає з постанови суду в рамках кримінальної справи, "посадові особи ВАТ "Мотор Січ" вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: TOB "Грант-імпорт-Торг", TOB "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн гривень, що є особливо великим розміром. Крім цього, посадові особи групи компаній "Мотор Січ" в цей же період вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних угод на розрахункові рахунки страхових компаній ТДВ "CK "Хортиця" на суму 45,5 млн гривень, ЗАТ "CK "Аеліта" на суму 3,6 млн гривень, ЗАТ "CK "Біфест" на суму 4,3 млн гривень, всього на загальну суму 53,4 млн гривень. Надалі зазначені страхові компанії здійснювали придбання сміттєвих цінних паперів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим здійснюючи переказ безготівкових коштів у готівку і передають їх замовникам злочину", - сказано у визначенні суду, де наводиться перелік з десятків фіктивних компаній, акції яких купували топ-менеджери ВАТ "Мотор Січ" Войтенко та Лунін з метою виведення коштів підприємства та їх подальшого переведення в готівку.

За даними слідства, Лунін особисто підписував договори купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів з фіктивними компаніями, і за його участю здійснювалося перерахування коштів за їх придбання з метою подальшого переведення в готівку.

На думку подавців позову, який розглядатиметься господарським судом Запорізької області, один з фігурантів схеми - Віктор Лунін - умисно завдавав шкоди підприємству, а інший - Сергій Войтенко - не зупинив такі дії, хоча мав можливості і повноваження, а також мав у своєму розпорядженні всю інформацію про нанесення збитків підприємства через протизаконне виведення його коштів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини