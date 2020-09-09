Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими

Майже в усіх столичних школах завершено підготовку до опалювального сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Ви знаєте, напередодні виборів соціальними мережами шириться багато неправди і маніпуляцій. І те, що на опалення шкіл, нібито, немає коштів - це також брехня! На підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн, - сказав Кличко. - Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів та покрівель, заміну вікон та ремонт теплопунктів. На капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали понад 70 відсотків цих робіт і вони тривають", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що порівняно з 2015 роком бюджет галузі освіти зріс втричі. І становить 19,5 млрд грн. – тобто третину бюджету міста.

Майже в 9 разів зросли видатки на розвиток та модернізацію закладів освіти, їх будівництво та реконструкцію.

"Тож, не вірте чуткам. Дякую, що звертаєтеся і перевіряєте інформацію! Школи міста будуть з теплом!", - наголосив Кличко.

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