підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 16:34 410
Суспільство 2020-09-09T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими

Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Віталій Кличко. Фото: пресслужба

Майже в усіх столичних школах завершено підготовку до опалювального сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Ви знаєте, напередодні виборів соціальними мережами шириться багато неправди і маніпуляцій. І те, що на опалення шкіл, нібито, немає коштів - це також брехня! На підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн, - сказав Кличко. - Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів та покрівель, заміну вікон та ремонт теплопунктів. На капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали понад 70 відсотків цих робіт і вони тривають", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що порівняно з 2015 роком бюджет галузі освіти зріс втричі. І становить 19,5 млрд грн. – тобто третину бюджету міста.

Майже в 9 разів зросли видатки на розвиток та модернізацію закладів освіти, їх будівництво та реконструкцію.

"Тож, не вірте чуткам. Дякую, що звертаєтеся і перевіряєте інформацію! Школи міста будуть з теплом!", - наголосив Кличко.

Більше новин про:

Суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, — ДБР
Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати
Новини
ТКГ провела позачергове засідання: що вирішили для недопущення зриву режиму тиші 17:08
В "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів 17:03
Протест в Чернівцях. Фото: molbuk.ua
У Чернівцях на протест під стіни ОДА вийшли сотні людей, вимагають відкрити школи 16:58
Портнов повідомив, що його справи проти Порошенка ДБР не закрило 16:39
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими 16:34
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
В штабі ООС відзвітувала про повне дотримання режиму тиші. Двоє військових зазнали травм
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok