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  • У Києві поліцейські виявили 10 нелегальних казино, вилучили більше 100 одиниць грального обладнання, — Андрій Крищенко
09 вересня 2020, середа, 16:12 361
Події 2020-09-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві поліцейські виявили 10 нелегальних казино, вилучили більше 100 одиниць грального обладнання, — Андрій

У Києві поліцейські виявили 10 нелегальних казино, вилучили більше 100 одиниць грального обладнання, — Андрій Крищенко

Кира Молчанова
Нацполіція, Ігрові автомати, гральні автомати, гральний бізнес
Казино. Фото: пресс-служба поліції Києва
Казино. Фото: пресс-служба поліції Києва

Протягом тижня київські поліцейські зупинили роботу 10 нелегальних казино, в яких вилучили 133 одиниці ігрової техніки. Про це повідомив глава Нацполіціі Києва Андрій Крищенко.

Для виявлення підпільних казино і залів ігрових автоматів в Києві створені мобільні групи правоохоронців."Вони проводять постійний моніторинг і відпрацьовують територію міста, щоб виявляти і оперативно реагувати на роботу незаконних об'єктів", — сказав Андрій Крищенко.

Нелегальне казино. Фото: пресс-служба поліції КиєваНелегальне казино. Фото: пресс-служба поліції Києва

За останній тиждень у столиці проведено 43 рейди. Відомості за всіма виявленими фактами столична поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальні провадження у ст. 203-2 Кримінального кодексу України — зайняття гральним бізнесом. Вилучене обладнання направлено на експертизу, результати якої будуть залучені до матеріалів справ.

Підпольне казино. Фото: пресс-служба поліції КиєваПідпольне казино. Фото: пресс-служба поліції Києва

Андрій Крищенко анонсував подальші рейди, поки в Києві не закриються останні казино і зали ігрових автоматів. "Закон про легалізацію грального бізнесу визначив чіткі параметри закладів, де такі об'єкти можуть працювати, - готелі певної категорійності. Робота всіх інших гральних залів під вивісками лотерей, комп'ютерних клубів і кафе в Києві буде жорстко припинятися", — додав глава столичної поліції.

Нагадаємо, 14 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Згідно з новим законом, казино можна розміщувати в готелях категорії 5 * (номерний фонд для Києва — мінімум 150, інших міст - 100). Зали ігрових автоматів можуть працювати в 3,4 і 5-зіркових готелях (мінімальна кількість номерів для Києва — 50, для інших населених пунктів — 25).

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