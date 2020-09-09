Єдиний тютюновий оператор позитивно вплине на ринок тютюнових виробів України, — ЗМІ

Створення єдиного тютюнового оператора позитивно вплине на легальний ринок тютюнових виробів України. Крім цього дане рішення буде відповідати виконанню зобов'язань України згідно з Угодою про Асоціацію ЄС в частині створення прозорої системи для відстеження тютюнової продукції.

Про це заявив керуючий партнер юридичної компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

За його оцінками, при наявності одного національного оператора державним органам контролювати тютюновий ринок і боротися з нелегальним буде набагато простіше.

"Контролювати роботу однієї компанії простіше, ніж десяти. Це дозволяє впровадити більш прозору процедуру збору податків і боротися з нелегальним ринком. Все можна відстежити — хто випустив товар, і хто його придбав", — зазначив Кравець.

Експерт зазначає, що створення єдиного національного оператора принесе в бюджет України 15 млрд грн.

"Завдяки виведенню з тіні роздрібного акцизу, ПДВ і ринку нелегальних сигарет — ринок підакцизних товарів стане повністю легальним і контрольованим, — відзначають експерти. — Схожі моделі функціонування тютюнового ринку існують у багатьох країнах Європи та світу таких як Італії, Франції, Іспанії, Угорщини, Швеція, Японії, Бразилії".

Єдиними супротивниками даної моделі можуть стати недобросовісні торговці оптового і роздрібного ринку тютюнових виробів. Як раніше повідомлялося, через роботу багаторічних "схем" з ухилення від сплати податків з 2017-2019 року державний і місцеві бюджети України недорахувалися більше 30 млрд грн податкових відрахувань від тютюнового ринку.

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