Масштабна реконструкція зоопарку триває: незабаром відкриють паркінг на 400 авто, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наприкінці вересня на території столичного зоопарку відкриють новозбудований паркінг для авто відвідувачів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Уже наприкінці вересня на території столичного зоопарку ми відкриємо новозбудований паркінг на понад 400 авто. Заїхати на нього можна буде з вулиці Зоологічної. Відкриття паркінгу спростить доступ до зоопарку і розвантажить дорожній рух. До реконструкції вхідної групи автомобілі відвідувачів займали весь крайній правий ряд проспекту Перемоги. А тепер - намагаються паркуватися на вулиці Зоологічній. Роботи з будівництва паркінгу ще тривають", - сказав Кличко.

Там, зокрема, встановлюють шлагбауми та автомати, через які буде здійснюватись оплата. Перебуватиме паркінг на балансі зоопарку. І зібрані кошти йтимуть на потреби зоопарку.

Скільки коштуватиме залишити авто – буде вирішувати керівництво зоопарку після того, як прийме паркінг на свій баланс.

"Зазначу, що також тривають і роботи із оновлення зоопарку. Там зводять новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року. В рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого "житла" для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, у зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами", - повідомив Віталій Кличко.

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