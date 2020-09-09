Шмигаль хоче за безцінь продати "Нафтогаз", "Укрпошту", "Укрзалізницю" та інші стратегічні підприємства, - ОПЗЖ

"Влада, яка під час епідемії розпродає за безцінь стратегічні підприємства, повинна піти у відставку". Про таке йдеться в заяві Опозиційною платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Некомпетентна і безвідповідальна Зе-влада знищує потенціал країни і здає залишки економічного суверенітету. Для латання бюджетних дірок і виплат зовнішнім кредиторам "з молотка" пускаються національні багатства, земля і найцінніші, бюджетоутворюючі підприємства. Уряд Шмигаля вже вніс до парламенту проект Закону, який дозволяє приватизацію 50-1% акцій - НАК "Нафтогаз", "Укрпошти" і "Укрзалізниці". А вже до кінця 2020 року уряд планує збути АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП "Завод "Електроважмаш" і "Вугільну компанію "Краснолиманська".

Затіяна владою турбоприватизація - це відверте шкідництво. Чиновники кажуть про фінансову вигоду і залучення стратегічних інвесторів. Але, в період кризи, від продажу підприємств Україна отримає копійки. Діра в бюджеті не буде закрита, а вже в наступному році проблем буде ще більше.

Казки про стратегічні інвестиції - обман. В країну, де влада сьомий рік не може відновити мир, не прийде жоден відповідальний інвестор. Підприємства потраплять до рук спекулянтів. В результаті, люди втратять роботу, виробництво буде деградувати, бюджет не отримає доходів, споживачі зіткнуться зі зростанням цін і тарифів.

Опозиційна платформа - За життя вимагає зупинити панічну турбоприватизацію і знищення української промисловості. Негайно прийняти держпрограму розвитку вітчизняної промисловості і внести зміни до держбюджету-2020 для забезпечення державних інвестицій на підтримку промисловості і сільського господарства.

Уряд, який не в змозі управляти підприємствами, розвивати промисловість і забезпечити наповнення бюджету, має піти у відставку. Країні потрібні професіонали, а не шоумени, здатні тільки виконувати зовнішні вказівки, торгувати країною і набирати борги", - йдеться у тексті заяви партії ОПЗЖ

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