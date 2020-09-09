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09 вересня 2020, середа, 13:36 142
Медицина 2020-09-09T13:43:09+03:00
Українські Новини
Дії МОЗу з протидії епідемії дозволили уникнути високої смертності, – експерт

Дії МОЗу з протидії епідемії дозволили уникнути високої смертності, – експерт

Сергій Паламаренко
Олег Постернак, МОЗ України, Коронавірус, Covid-19, Центр політичної розвідки
Олег Постернак. Фото: Facebook
Олег Постернак. Фото: Facebook

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак заявив, що незважаючи на стан вітчизняної медицини, українські медики змогли підготуватися до лікування хвороби COVID-19 навіть краще європейських колег.

Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку Постернака, хоча коронавірус залишається однією з великих тем в Україні та світі, і багато хто звинувачує владу, як місцеву так і центральну, існують і дуже позитивні моменти. В якості аргументу компетентності українських медиків, політтехнолог порівняв статистичні дані летальних випадків в Україні та в світі.

"Відсоток смертності в Україні один з найнижчих в світі - 2,1%. Для порівняння, в США він складає 2,99%, в Німеччині - 3,71%. У Франції вже 9,33%, а у Великобританії - цілих 11,86%. Аналогічна ситуація спостерігається і за показником смертності від коронавірусу в розрахунку на 100 тис. чоловік. В Україні він становить 7,7, при цьому в Сполучених Штатах ця цифра сягає вже 58,8, а в Британії кількість померлих від хвороби на 100 тис. населення становить майже 63 випадки", - написав політтехнолог.

Постернак підкреслив, що дані показники ілюструють, що МОЗ України з початку епідемії вибрало правильну стратегію, що, в свою чергу, дозволило уникнути високої смертності від коронавірусу, як це сталося в інших країнах.

"Тотальний карантин, який ввели навесні, дозволив медикам оцінити та зорієнтуватися в ситуації. Введені потім правильні протоколи лікування дозволили лікувати більшу кількість пацієнтів. Своєчасна організація лікарень першої хвилі та маршрутизації пацієнтів. Усі ці заходи зіграли на руку та дозволили уникнути високої смертності від коронавірусу, як це сталося в інших країнах", - резюмував політтехнолог.

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