Витрати на виплату відсотків з державному боргу майже дорівнюють витратам на медицину, - Льовочкін

Державний борг України продовжує збільшуватися: на 1 серпня він становив вже 2 трильйони 355 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж на початок року. За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, нинішня фінансова політика влади позбавляє необхідного фінансування критично важливі для країни напрямки, інформує офіційний портал політика.

"Кілька днів тому Мінфін на погашення та виплату відсотків за єврооблігаціями витратив близько 60 мільярдів гривень - тобто майже стільки ж, скільки було закладено в Фонд боротьби з коронавірусом. Але ситуація з заборгованістю не покращується, навпаки - з початку року держборг збільшився на 18%. І уряд не має жодного плану зі скорочення цього тягаря для бюджету країни", - заявив народний депутат.

За словами політика, протягом 2020 року тільки на виплату відсотків за державними запозиченнями йде майже стільки ж, скільки витрачається з усіх бюджетів на медицину.

"У період економічної кризи, посиленої наслідками пандемії, нарощувати борги - це означає з кожним роком скорочувати все більше соціальних витрат. Такий шлях згубний для країни. Потрібно вкладення коштів в економіку, щоб збільшити доходи бюджету. Уже очевидно, що для цього потрібні зовсім інші люди в урядових кабінетах", - резюмував Сергій Льовочкін.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини