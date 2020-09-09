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09 вересня 2020, середа, 11:49 361
Економіка 2020-09-09T11:49:01+03:00
Українські Новини
Створення єдиного тютюнового оператора суперечить державним інтересам, - Лямець

Створення єдиного тютюнового оператора суперечить державним інтересам, - Лямець

Сергій Паламаренко
Корупція, Бізнес, Цигарки, Тютюн, Лямець Сергій, Тедіс Україна
Сигарети. Фото: journalist.today
Сигарети. Фото: journalist.today

Спроба створення єдиного національного оператора тютюнового ринку - це пряма ознака корупції в Міністерстві економіки, оскільки критерії відбору прописані під компанію-монополіста, "Тедіс-Україна", - стверджує Сергій Лямець.

За інформацією журналіста, під тиском ЗМІ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повернув проект розпорядження Кабміну "Про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" до Міністерства економіки з побажанням зібрати думку учасників тютюнового ринку. Лямець стверджує, що на момент подачі документа до уряду вже існувала експертиза проекту з боку Міністерства юстиції.

Журналіст також повідомив, що ФОПи, що займаються реалізацією тютюнових виробів, підготували колективне звернення до Президента, в якому закликали гаранта бути "принциповим" і не допустити "закріпачення" галузі "російським тютюновим монополістом". Підприємці, спробували пояснити президенту, що єдиний оператор на ринку тютюну "уб'є тисячі робочих місць і створить умови для зростання контрабанди".

На думку Лямця, подібні звернення малого бізнесу - не найкращий сигнал для влади напередодні виборів до місцевих рад, оскільки восени 2019 року, саме Зеленський заявляв, що його пріоритет - боротьба з монополізмом на тютюновому ринку. Однак, монополію не просто зберігають, а "хочуть перетворити монополіста "Тедіс-Україна" в подобу Міністерства тютюну".

"За подіями спостерігають ФОПи, для яких торгівля сигаретами - основний бізнес. Для них рішення Зеленського і Шмигаля - це питання виживання. Або вони зможуть заробляти, продаючи "табачку", або підуть махати лопатою на "Великому будівництві" або полоти полуницю у пана. Напередодні місцевих виборів подвійно цікаво спостерігати за руками влади. Тепер хід за президентом Зеленським! Кого на передодні місцевих виборів підтримає гарант - підприємців, які є активними виборцями? Або монополіста з російсько-офшорним корінням?", - запитує Сергій Лямець.

На думку експерта, ідея наділити компанію "Тедіс" правами державної монополії - суперечить Меморандуму уряду з тютюнниками, здоровому глузду і державним інтересам.

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