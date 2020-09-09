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09 вересня 2020, середа, 09:01 363
Політика 2020-09-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Оболонському районі виявили ознаки підготовки виборчої "каруселі"

В Оболонському районі виявили ознаки підготовки виборчої "каруселі"

Тетяна Зотова
Костенко, Київ, Місцеві вибори, Оболонський район, Фесик
Людмила Костенко. Фото: КГГА
Людмила Костенко. Фото: КГГА

Про те, що питання застосування на місцевих виборах брудних технологій, не з розряду риторичних, стало відомо з повідомлення, розміщеного в телеграм-каналі депутата Київради Людмили Костенко.

Політик та громадський діяч висловила занепокоєння з приводу підозрілої активності, яку жителі району спостерігали вже кілька днів. А саме: до будівлі Оболонській РДА під'їжджали автобуси, заповнені представниками інших районів і областей, які прибули до Києва виключно з однією метою - змінити місце голосування саме на Оболонський район.

Раніше оболонці активно висловлювали обурення в соціальних мережах з приводу несподіваного виявлення в своїх платіжках "зайвих" людей, нібито "випадково" прописаних в їх квартирах.

"Це - інструмент нечесної кампанії. І, на жаль, наш район зіткнувся з цим", - висловила занепокоєність Людмила Костенко і звернулася з офіційним зверненням до глави Оболонської РДА Кирилу Фесику з вимогою пояснити "... підозрілу активність, яка відбувається двома поверхами нижче його офісу".

Звернення аналогічного змісту направлено також на ім'я Президента України.  З тією лише різницею, що в ньому столичний депутат висловила сумнів з приводу посадової компетентності голови Оболонської РДА, зважаючи на повну відсутність його адекватної реакції на кричуще маніпулювання інститутом реєстрації прямо під стінами ввіреній йому в керівництво держрайадміністраціі.

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