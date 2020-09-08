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  • Суд викликав на допит фактичного керівника "Мотор Січі" у справі про арешти акцій компанії,— ЗМІ
08 вересня 2020, вівторок, 18:11 312
Економіка 2020-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
Суд викликав на допит фактичного керівника "Мотор Січі" у справі про арешти акцій компанії,— ЗМІ

Суд викликав на допит фактичного керівника "Мотор Січі" у справі про арешти акцій компанії,— ЗМІ

Кира Молчанова
СБУ, Мотор Січ
"Мотор Січ"

На думку адвокатів, Богуслаєв допоможе встановити вплив кримінальної справи СБУ на поточний фінансовий стан підприємства.

Про це повідомляє ресурс "РБК-Україна".

Арешт акцій "Мотор Січ" є безпрецедентним прикладом рейдерства на державному рівні. Таким чном, держава заморожує ситуацію на підприємстві у власних політичних інтересах.

Про це заявили адвокати компанії-акціонера АТ "Мотор Січ", коментуючи результати засідання Шевченківського районного суду Києва у вівторок, 8 вересня.

У ході судового процесу, адвокати повторно просили суд викликати в якості свідків ряд посадових осіб, зокрема міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруского, секретаря РНБО Олексія Данилова, главу АМКУ Ольгу Піщанськую, директора "Укробонпрома" Айвараса Абромавічюса, директора ДП "Івченко-Прогрес" Ігоря Кравченка, а також представників АТ "Мотор Січ" - директора підприємства В'ячеслава Богуслаєва і фінансового директора Віктора Луньова.

Слідчий суддя відмовила у виклику в суд представників державних органів, проте прийняла рішення викликати в якості свідка В'ячеслава Богуслаєва, почесного президента АТ "Мотор Січ", який де-факто керує підприємством протягом 30 років.

На думку адвокатів компанії-акціонера, показання фактичного керівника підприємства допоможуть встановити мотиви керівництва АТ "Мотор Січ" продати акції, а також зрозуміти поточний фінансовий стан підприємства через тривалу дію арешту акцій.

Юристи нагадали, що з моменту втручання СБУ в господарську діяльність АТ "Мотор Січ" у 2017 році і накладення першого арешту весь цей час спостерігається погіршення динаміки показників діяльності.

Зокрема, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року.

Адвокати компанії-акціонера наполягають, якщо арешт акцій на компанію не знімуть - це призведе до знищення українського промислового гіганта, замість заявленої державою спроби його зберегти.

Наступне судове засідання заплановане на 14 вересня.

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