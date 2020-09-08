Директор фінмоніторингу НБУ Береза може "зливати" Кауфману інформацію про конкурентів, – Голобуцький

Блогер, політолог Олексій Голобуцький вважає, що директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) Ігор Береза ​​може бути причетний до "зливу" конфіденційної інформації про конкурентів одеському бізнесмену, тютюновому монополісту Борису Кауфману.

Про це Голобуцький заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, посилаючись на джерела в НБУ.

"Передаються дані не всіх клієнтів, а саме тих, хто конкурує з бізнесами Кауфмана. У 2018-му, як з'ясувалося, вже була викрита велика афера щодо легалізації Березою незаконних фінансових схем (тобто, по відмиванню грошей) - але тоді справу зам'яли. Згідно певним відомостями, з цим постаралися російські олігархи, зокрема, Михайло Фрідман, який й лобіював призначення Ігоря Берези до Нацбанку. Кажуть, що Береза усі ці роки уміло дякує за таку довіру", - написав Голобуцький.

Борис Кауфман - власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс". У 2016 році Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав компанію монополістом і звинуватив в штучному завищенні цін на цигарки. "Тедіс" виплатив до бюджету 300 млн гривень, однак пізніше подав позов на рішення АМКУ. Так тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн гривень та скасувати штраф в загальній сумі 3,5 млрд гривень.

Береза ​​протягом багатьох років перебуває в сфері впливу олігарха та лобіює його інтереси. "І ось чергова брудна історія і зв'язок з Кауфманом. Хоча, скажімо, з точки зору податкових декларацій І. Береза ​​- кристально чистий і бідний, як монах. Принаймні, у влади Зеленського до директора департаменту фінмоніторингу НБУ ніяких претензій немає - його роботою і підробітком усі задоволені", - додав Голобуцький.

Ігоря Березу називають "батьком" корупційної схеми щодо легалізації неофіційних доходів через банківську систему. При тому, що очолюваний ним департамент зобов'язаний з цими явищами боротися. На посаду Березу призначили в 2015 році. До того він був членом правління Сітібанку.

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