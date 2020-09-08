Директор фінмоніторингу НБУ Береза може "зливати" Кауфману інформацію про конкурентів, – Голобуцький

Блогер, політолог Олексій Голобуцький вважає, що директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) Ігор Береза може бути причетний до "зливу" конфіденційної інформації про конкурентів одеському бізнесмену, тютюновому монополісту Борису Кауфману. Про це Голобуцький заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, посилаючись на джерела в НБУ. "Передаються дані не всіх клієнтів, а саме тих, хто конкурує з бізнесами Кауфмана. У 2018-му, як з'ясувалося, вже була викрита велика афера щодо легалізації Березою незаконних фінансових схем (тобто, по відмиванню грошей) - але тоді справу зам'яли. Згідно певним відомостями, з цим постаралися російські олігархи, зокрема, Михайло Фрідман, який й лобіював призначення Ігоря Берези до Нацбанку. Кажуть, що Береза усі ці роки уміло дякує за таку довіру", - написав Голобуцький. Борис Кауфман - власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс". У 2016 році Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав компанію монополістом і звинуватив в штучному завищенні цін на цигарки. "Тедіс" виплатив до бюджету 300 млн гривень, однак пізніше подав позов на рішення АМКУ. Так тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн гривень та скасувати штраф в загальній сумі 3,5 млрд гривень. Береза протягом багатьох років перебуває в сфері впливу олігарха та лобіює його інтереси. "І ось чергова брудна історія і зв'язок з Кауфманом. Хоча, скажімо, з точки зору податкових декларацій І. Береза - кристально чистий і бідний, як монах. Принаймні, у влади Зеленського до директора департаменту фінмоніторингу НБУ ніяких претензій немає - його роботою і підробітком усі задоволені", - додав Голобуцький. Ігоря Березу називають "батьком" корупційної схеми щодо легалізації неофіційних доходів через банківську систему. При тому, що очолюваний ним департамент зобов'язаний з цими явищами боротися. На посаду Березу призначили в 2015 році. До того він був членом правління Сітібанку.