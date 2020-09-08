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  • 60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка, - "Рейтинг"
08 вересня 2020, вівторок, 15:30 269
Політика 2020-09-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка, - "Рейтинг"

60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка, - "Рейтинг"

Анна Рудык
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

60% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка та 59% вважають, що ситуація у місті за час його перебування на цій посаді покращилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

Соціологи відзначають, що показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

"60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка", – повідомляє "Рейтинг".

Разом з тим, зазначають соціологи, 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

Також дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу"  – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

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