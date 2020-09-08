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08 вересня 2020, вівторок, 15:00 285
Кабмін 2020-09-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Ошуканим вкладникам Аркади та SAGA Development допоможе Кабмін, — ЗМІ

Ошуканим вкладникам Аркади та SAGA Development допоможе Кабмін, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Міжвідомча робоча група Кабінету міністрів розробить законопроекти про протидію забудовникам-шахраям.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє "Апостроф".

Як пише телеграм-канал "КУ" з посиланням на джерела в МВС, причиною для розробки проектів стали звернення жертв невдалих інвестицій в проекти компаній "Укрбуд", "Аркада" і SAGA Development, що лопнули.

"Робоча група за два місяці повинна розробити проекти законодавчих актів, нормативних документів, які унеможливлять в майбутньому шахрайство. Нормувати і додати дорожню карту до тих проблемних об'єктів, які є. За нашими оцінками в Україні більше 100 000 постраждалих від шахрайства з грошима інвесторів", - заявив Геращенко.

В 2019 головною дійовою особою на ринку столичної нерухомості була компанія "Уркбуд", яка збанкрутувала через дії менеджменту і бенефіціара Максима Микитася. У 2020 хмари почали згущуватися над іншими забудовниками - банком "Аркада" і пов'язаними з ним будівельними компаніями, а також як стало відомо з розслідування "Наші гроші", над компанією SAGA Development Андрія Вавриша.

7 вересня суд заарештував президента АТ АКБ "Аркада" на 60 днів з альтернативою у вигляді застави в 21 млн гривень.

"Президента"Аркади"підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва ЖК"Еврика"і"Патріотики"на суму 50 млн гривень", - писали ЗМІ.

Аналогічна інформація почала з'являтися з приводу компанії Андрія Вавриша SAGA Development. Як пише видання Delo.ua в матеріалі "Нова "Еліта-центр": 800 інвесторів ЖК "О2 резиденс" Вавриша можуть залишитися без житла", "скандальний забудовник і власник компанії Saga Development Андрій Вавриш проходить обвинуваченим у справі про обман інвесторів двох житлових комплексів - "Новий поділ" і "О2 Residence".

"Інвестори в сумнівні будпроекти Вавриша об'єднуються в групи по захисту своїх інтересів, бо бояться повторення історії аналогічної "Еліта центр", - пишуть журналісти.

Рішення суду про арешт землі під ЖК, що будуються Вавришем "є наслідком кримінального провадження ДБР, яке розслідує причетність до афер колишнього чиновника КМДА часів Януковича і власника Saga Development Андрія Вавриша", - роблять висновок журналісти.

За інформацією "Дело", власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш "є ланкою одного корупційного ланцюгу забудовників-аферистів".

"До групи входять партнерів Вавриша по бізнесу - це екс-глава ОПУ Андрій Богдан і міністр культури, власник"Одеської кіностудії"Олександр Ткаченко. Підтримку Вавриш надає близький до Коломойського депутат Олександр Дубинський", - пише ЗМІ.

Міжвідомчу робочу групу було створено постановою Кабміну від 12 серпня 2020. Співголовами групи є перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський та заступник МВС Антон Геращенко.

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