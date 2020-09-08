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08 вересня 2020, вівторок, 13:15 162
Економіка 2020-09-08T14:00:02+03:00
Українські Новини
У відповідь на посуху. Чи допоможе українським аграріям держпідтримка агрострахування, – ЗМІ

У відповідь на посуху. Чи допоможе українським аграріям держпідтримка агрострахування, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Агрострахування
Агрострахування (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Агрострахування (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Ефективна державна підтримка аграрного страхування могла б стати механізмом підтримки українського агропромислового комплексу (АПК) в умовах коронакризи та посухи. Чинна система є наразі незадовільною та щороку регресує. Сьогодні агрострахування в Україні охоплює близько 2% площ основних сільськогосподарських культур. Для порівняння – 86% площ у США і 65% площ у Канаді. Модель також успішно працює Іспанії, Китаї, Туреччині та інших країнах.

Про це повідомило інтернет-видання Факти.

Низький попит на агрострахування в Україні пов’язаний із високою вартістю послуги, обмеженим вибором контрагентів, складністю механізму страхування. У згаданих країнах виробникам надається широкий спектр страхових продуктів, який покриває більшість погодних ризиків, зокрема, посухи. В Україні ж страхові компанії пропонують виробникам захист від обмеженого кола малоймовірних ризиків. Через це рівень страхових виплат є низьким - 4,2%.

Вирощування сільськогосподарських культур пов’язано з природними та економічними ризиками. Аграрне страхування є чи не єдиним механізмом мінімізації цих втрат. Наприклад, цього року через посуху в Україні загинули 385 тис. га посівів. В Одеській області встановлено 30,5% втрат озимих, сума збитків - понад 2,5 млрд гривень.

Сучасний стан розвитку аграрного страхування в Україні не відповідає його першочерговому завданню - бути ефективним механізмом управління ризиками в аграрному секторі та забезпечувати стабільність виробництва та доходів сільськогосподарських виробників.

У рамках реформованого агрострахування виробники могли б отримувати грошові кошти у вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу. Для цього необхідно створити законодавчу базу, яка б забезпечувала рівний доступ страхувальників та страховиків до ринку АПК.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив доопрацьований законопроект №3131-д про виведення української аграрної сфери з тіні.

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