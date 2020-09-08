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08 вересня 2020, вівторок, 13:09 473
Суспільство 2020-09-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям

У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, КМДА, Матеріальна допомога
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

До Дня знань 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження № 1362.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

"Це міська ініціатива підтримки сімейних форм виховання, і аналогів в інших містах України їй немає. На сьогодні у Києві близько 250 дітей виховуються в сімейних формах виховання або наближених до них, і місто продовжує їх пропагувати. Виплати до Дня знань вже стали традиційними і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Такі виплати відбуваються щоквартально та суттєво допомагають підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, патронатні сім’ї", – зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу буде виплачено:

у розмірі 7000 грн

  • патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 14000 грн

  • батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 19000 грн

  • батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати відбуваються за рахунок коштів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на рахунки утримувачів електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

 

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