У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям

До Дня знань 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження № 1362. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА. "Це міська ініціатива підтримки сімейних форм виховання, і аналогів в інших містах України їй немає. На сьогодні у Києві близько 250 дітей виховуються в сімейних формах виховання або наближених до них, і місто продовжує їх пропагувати. Виплати до Дня знань вже стали традиційними і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Такі виплати відбуваються щоквартально та суттєво допомагають підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, патронатні сім’ї", – зазначила Марина Хонда. Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу буде виплачено: у розмірі 7000 грн патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та\/або дітей, позбавлених батьківського піклування; прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у розмірі 14000 грн батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у розмірі 19000 грн батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виплати відбуваються за рахунок коштів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на рахунки утримувачів електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".