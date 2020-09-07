Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові

Харків блискавично відреагував на ініціативу президента України Володимира Зеленського по створенню в місті української Кремнієвої Долини. Міська рада видала розпорядження № 173 від 07.09.2020 р про початок роботи над відповідним проектом "розвиненою інформаційно-технічної та технологічної місцевості" Українська Кремнієва Долина ".

Про це повідомляє інформаційний ресурс STATUS QUO.

Відповідна ініціатива Президента України Володимира Зеленського вчора була озвучена на його офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвої долиною, - написав Президент.

Генеральним інвестором і координатором створення в Харкові української Кремнієвої Долини стане Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH. Проект буде реалізований на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ". Олександр Ярославський вже успішно виступав в ролі генерального інвестора і координатора важливого для регіону мегапроекту - підготовки Харкова до Євро-2012. Тоді він вклав понад $ 300 млн. В будівництво в місті нового стадіону, аеропорту, першого luxury-готелю під штаб-квартиру УЄФА, інших необхідних інфраструктурних об'єктів. Його діяльність отримала високу оцінку УЄФА, а Харківський національний університет міського господарства удостоїв його звання Почесного доктора. Загальна сума інвестицій Ярославського в економіку Харкова і Харківщини перевищила $ 1 млрд. Ще близько $ 1 млрд. планується вкласти в розвиток "Екополіса ХТЗ" до 2033 року.

Для роботи над проектом створення української Кремнієвої Долини при міськраді створюється робоча група, а сам проект буде здійснюватися як частина Стратегії розвитку Харкова до 2030 року, в якій вже закріплений пріоритетний для міста статус "Екополіса ХТЗ". До складу групи увійшли представники місцевої влади, корпорації DCH, провідних технологічних вузів і науково-дослідних організацій регіону.

Нагадаємо, що близько 14% всіх IT-фахівців України базуються в Харкові. Місто традиційно вважається інтелектуальною столицею України: тут щорічно випускають з близько 30 тис. студентів, Харківський національний університет ім. Каразіна займає найвище місце в міжнародних рейтингах серед українських вузів.

Кремнієва долина - частина американського штату Каліфорнія неподалік від Сан-Франциско. Відома як світовий центр науково-технічного потенціалу та технологічне "серце" США в області розробок і виробництва комп'ютерної техніки, її комплектуючих і компонентів, особливо мікропроцесорів і програмного забезпечення, пристроїв і технологічних рішень для мобільного зв'язку, біотехнологій, а також один зі світових центрів венчурного інвестування.

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