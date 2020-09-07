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07 вересня 2020, понеділок, 15:43 141
Транспорт 2020-09-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам

Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам

Тетяна Зотова
Віталій Кличко, Мер Києва, Київський метрополітен, Київрада, Київпастранс
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київської міської ради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

За його словами, на минулому засіданні Київрада знову не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників – для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та "Київпастрансу". Тому працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат, через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень. Коли метро тимчасово не працювало, а наземний транспорт перевозив пасажирів у спецрежимі.

"Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 млн гривень. А в "Київпастрансі" заборгованість із виплати зарплати вже склала понад 77 млн гривень", – наголосив Кличко.

За його словам, профспілки, що неодноразово зверталися до Київради забезпечити роботу транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян, вимагають оприлюднити прізвища всіх депутатів, які не голосували за таке рішення.

"Бо когось "випадково" не було в залі. Хтось не "доїхав", а хтось – проігнорував голосування. А більшість же з нинішніх депутатів знову йдуть на вибори. І знову будуть розказувати киянам, як захищатимуть їхні інтереси і розвиток столиці. Тому, якщо на засіданні цього тижня ми не ухвалимо рішення про фінансову підтримку підприємств-перевізників, – буде опублікований увесь список – хто і як із депутатів голосував. І потім нехай пояснюють людям свої політичні мотиви!" – наголосив Віталій Кличко.

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