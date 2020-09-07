Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві та Інститут проблем сучасного мистецтва представляють Всеукраїнський арт-фестиваль сучасного жіночого мистецтва

Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві (UAFRA) та Інститут проблем сучасного мистецтва з 8 до 21 вересня представлять третій Всеукраїнський арт-фестиваль сучасного жіночого мистецтва (Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2020) САНСАРА. Про таке йдеться у повідомленні оргомітету заходу.

Артфест представляє твори сучасних мисткинь у широкій різноманітності. У Артфесті приймають участь більш 40 художниць з України, а також з Німеччини, Нідерландів та Ізраілю. Вони пропонують глядачам живопис, інсталяції, скульптуру, анімації, відео-арт, сповнені емоційної візуалізації важливих проблем сучасного життя.

Учасниці Третього Всеукраїнського Артфесту сучасного жіночого мистецтва : Irena Tone, Vera DG, Абрамова Маріанна, Адкозалова Вікторія, Акімова Ірина, Анаель, Берні Анастасія, Бирдіна Наталя, Бітаєва Анна, Бондаренко Божена, Василенко Таня, Ворона Ірина, Гандиш Марина, Гельман Маріко, Гончар Анжеліка, Громенко Марина, Гросул Еліна, Давиденко Людмила, Діденко Анастасія, Заремба Ольга, Картавцева Оксана, Коріна Толедо, Кучерук Олена, Лимар Тетяна, Луговська Анна, Малоног Аліка, Мельникова Ольга, Нейдорф Катерина, Пахольчук Олександра, Плавун Валентина, Прозора Анастасія, Проценко Анастасія, П'ятакова Катерина, Савка Зірка, Стрижко Наталія, Татьяна Ан, Ткаченко Олеся, Трубнікова-Омельченко Неллі, Хміль Христина, Худолiй Анастасiя, Чепелик Оксана, Чередниченко Вероніка, Шадріна Катерина, Якименко Любов.

Куратором проекту виступає Ірина Акімова.

Артфест пройде в Інституті проблем сучасного мистецтва (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 22 Д). Відкриття 8 вересня 2020 року о 18.00.

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