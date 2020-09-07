підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд"
07 вересня 2020, понеділок, 10:39 364
Економіка 2020-09-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд"

Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд"

Ірина Дорофейчук
Газ, Енергетика, Бізнес, Економіка, Паливо, Постачання, Споживач
Газ. Фото: Українське фото
Газ. Фото: Українське фото

Постанова Уряду про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачальників природного газу було припинено з 1 серпня 2020 року. Думки на ринку щодо такого рішення розділилися: багато представників нафтогазового сектора назвали цю подію "скасуванням газового кріпацтва" і "відкриттям газового ринку", деякі ж - виступають активно проти через надмірну монополізації, яка може розвинутися в майбутньому.

Де-юре закон "Про ринок природного газу" діє в Україні ще з 2015 року і споживачі з тих пір не обмежені в праві обирати постачальника газу. Де-факто, на ринку не знайшлося багато охочих постачати газ населенню.

Але, все ж варто зазначити, що скасування ПСО з 1 серпня 2020 стало "половинчастим" рішенням: держава скасувала обов'язок "Нафтогазу України" продавати ресурс постачальникам, але залишила за ним зобов'язання забезпечувати побутових споживачів блакитним паливом. У Міністерстві енергетики нарешті вирішили виправити цю колізію.

"Скасування урядом ПСО - це можливість для споживача вибрати кращі, в першу чергу для себе, умови на ринку. Що, безумовно, буде створювати конкуренцію серед приватних постачальників природного газу, які, своєю чергою, будуть змушені вдосконалювати якість обслуговування клієнтів, робити поступки в ціновій політиці і терміни розрахунку, адже тепер їм доведеться боротися за кожного покупця. Справедливо було б надати як населенню, так і приватним трейдерам доступ до закупок газу українського видобутку. Здійснить це можливо, наприклад, через продаж на українській Енергетичної Біржі або майданчику Prozorro. Такий підхід зрівняв би умови приватних постачальників природного газу і державного монополіста НАК "Нафтогаз України", - коментують ситуацію експерти "Газкомтрейд".

І якщо до 1 серпня постачальники могли використовувати для потреб населення газ, який видобувають державні компанії, то тепер "Нафтогаз України" залишає контроль над майже усім вітчизняним ресурсом за собою. На численні заклики учасників ринку виставити природний газ українського видобутку на біржу для чесних торгів відповідь не отримана до сьогдні.

Відкриваючи ринок газу таким половинчастий чином, держава, замість створення конкуренції, створює суттєві преференції для однієї компанії-монополіста, що суперечить європейським Енергетичним правилами, а ті постачальники, які протягом багатьох років стабільно забезпечували громадян ресурсом, будуть змушені піти з ринку.

Більше новин про: Газ Енергетика Бізнес Економіка Паливо Постачання Споживач

Ціни на газ злетять. Які тарифи чекають українців ...
Після проведення аудиту шахт: на "Центренерго" зая...
Івано-Франківськ назвали найкращим містом для веде...
Експерти очікують значного підвищення цін на нерух...
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
До закінчення карантину залишилося 55 днів
Новини
Кабмін планує спростити порядок отримання дозволу на роботу в Україні для IT-фахівців з Білорусі 11:44
Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу" 11:29
Новака Джоковича дискваліфікували з турніру за удар м'ячем в суддю. Фото: wikipedia.org
Першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем у суддю 11:26
Разумков вважає, що за рік роботи Ради було тільки три випадки кнопкодавства 11:18
Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 7 вересня 10:57
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків 13:10
більше новин
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон 08:24
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020 06:30
більше новин
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok