Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд"

Постанова Уряду про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачальників природного газу було припинено з 1 серпня 2020 року. Думки на ринку щодо такого рішення розділилися: багато представників нафтогазового сектора назвали цю подію "скасуванням газового кріпацтва" і "відкриттям газового ринку", деякі ж - виступають активно проти через надмірну монополізації, яка може розвинутися в майбутньому.

Де-юре закон "Про ринок природного газу" діє в Україні ще з 2015 року і споживачі з тих пір не обмежені в праві обирати постачальника газу. Де-факто, на ринку не знайшлося багато охочих постачати газ населенню.

Але, все ж варто зазначити, що скасування ПСО з 1 серпня 2020 стало "половинчастим" рішенням: держава скасувала обов'язок "Нафтогазу України" продавати ресурс постачальникам, але залишила за ним зобов'язання забезпечувати побутових споживачів блакитним паливом. У Міністерстві енергетики нарешті вирішили виправити цю колізію.

"Скасування урядом ПСО - це можливість для споживача вибрати кращі, в першу чергу для себе, умови на ринку. Що, безумовно, буде створювати конкуренцію серед приватних постачальників природного газу, які, своєю чергою, будуть змушені вдосконалювати якість обслуговування клієнтів, робити поступки в ціновій політиці і терміни розрахунку, адже тепер їм доведеться боротися за кожного покупця. Справедливо було б надати як населенню, так і приватним трейдерам доступ до закупок газу українського видобутку. Здійснить це можливо, наприклад, через продаж на українській Енергетичної Біржі або майданчику Prozorro. Такий підхід зрівняв би умови приватних постачальників природного газу і державного монополіста НАК "Нафтогаз України", - коментують ситуацію експерти "Газкомтрейд".

І якщо до 1 серпня постачальники могли використовувати для потреб населення газ, який видобувають державні компанії, то тепер "Нафтогаз України" залишає контроль над майже усім вітчизняним ресурсом за собою. На численні заклики учасників ринку виставити природний газ українського видобутку на біржу для чесних торгів відповідь не отримана до сьогдні.

Відкриваючи ринок газу таким половинчастий чином, держава, замість створення конкуренції, створює суттєві преференції для однієї компанії-монополіста, що суперечить європейським Енергетичним правилами, а ті постачальники, які протягом багатьох років стабільно забезпечували громадян ресурсом, будуть змушені піти з ринку.

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