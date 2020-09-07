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  • 10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!""
07 вересня 2020, понеділок, 10:12 20
Прес-центр 2020-09-07T11:30:51+03:00
Українські Новини
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презент

10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!""

Алина Заика

10 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (Київ, вул.Еспланадна, 20) відбудеться прес-брифінг на тему кібершахрайства з платіжними інструментами в Україні.

Організатори: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем "ЄМА" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID "Трансформація фінансового сектору".

Питання для обговорення:

  • статистика та тенденції платіжного шахрайства і злочинів у банкоматах, інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії в Україні в 1-й половині 2020 року;
  • співпраця Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" та Асоціації "ЄМА" задля протидії кібершахрайству;
  • запуск антишахрайської онлайн-гри "Здолай шахрая!". Роль НБУ, компаній OLX та Interkassa у впровадженні проекту;
  • фінансова грамотність громадян як важлива передумова протидії кібершахрайству та захисту особистих коштів;
  • демонстрація зразків шахрайського обладнання, вилученого з банкоматів.

Спікери:

  • Юлія Вітка, заступник керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору";
  • Владислав Дикий, заступник начальника Управління роздрібних платежів Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України;
  • Леся Войтицька, начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку України;
  • Віктор Нобіуз, керівник відділу бізнес-аналітики компанії "OLX Україна";
  • Ігор Фісун, засновник компанії Interkassa;
  • Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЄМА";
  • Олеся Данильченко, заступник директора Асоціації "ЄМА", керівник Форуму Безпеки Розрахунків і Кредитів (ФБР і К), член консультаційної ради з фінансових сервісів EC3 Europol;
  • Раїса Федоровська, керівник EMA Academy Асоціації "ЄМА".

Початок реєстрації на прес-брифінг о 10:45.

Акредитація обов’язкова. Для акредитації перейдіть, будь ласка, за посиланням та заповніть форму реєстрації:

https://www.ema.com.ua/business/meetings/

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до Ірини Петрової:  ipo@ema.com.ua або (095) 406 33 69

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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