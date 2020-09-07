10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!""

10 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (Київ, вул.Еспланадна, 20) відбудеться прес-брифінг на тему кібершахрайства з платіжними інструментами в Україні. Організатори: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем "ЄМА" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID "Трансформація фінансового сектору". Питання для обговорення: статистика та тенденції платіжного шахрайства і злочинів у банкоматах, інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії в Україні в 1-й половині 2020 року; співпраця Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" та Асоціації "ЄМА" задля протидії кібершахрайству; запуск антишахрайської онлайн-гри "Здолай шахрая!". Роль НБУ, компаній OLX та Interkassa у впровадженні проекту; фінансова грамотність громадян як важлива передумова протидії кібершахрайству та захисту особистих коштів; демонстрація зразків шахрайського обладнання, вилученого з банкоматів. Спікери: Юлія Вітка, заступник керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"; Владислав Дикий, заступник начальника Управління роздрібних платежів Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України; Леся Войтицька, начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку України; Віктор Нобіуз, керівник відділу бізнес-аналітики компанії "OLX Україна"; Ігор Фісун, засновник компанії Interkassa; Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЄМА"; Олеся Данильченко, заступник директора Асоціації "ЄМА", керівник Форуму Безпеки Розрахунків і Кредитів (ФБР і К), член консультаційної ради з фінансових сервісів EC3 Europol; Раїса Федоровська, керівник EMA Academy Асоціації "ЄМА". Початок реєстрації на прес-брифінг о 10:45. Акредитація обов’язкова. Для акредитації перейдіть, будь ласка, за посиланням та заповніть форму реєстрації: https:\/\/www.ema.com.ua\/business\/meetings\/ Для отримання додаткової інформації звертайтеся до Ірини Петрової: ipo@ema.com.ua або (095) 406 33 69 Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.