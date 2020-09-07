10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!""

10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презент

10 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (Київ, вул.Еспланадна, 20) відбудеться прес-брифінг на тему кібершахрайства з платіжними інструментами в Україні.

Організатори: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем "ЄМА" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID "Трансформація фінансового сектору".

Питання для обговорення:

статистика та тенденції платіжного шахрайства і злочинів у банкоматах, інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії в Україні в 1-й половині 2020 року;

співпраця Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" та Асоціації "ЄМА" задля протидії кібершахрайству;

запуск антишахрайської онлайн-гри "Здолай шахрая!". Роль НБУ, компаній OLX та Interkassa у впровадженні проекту;

фінансова грамотність громадян як важлива передумова протидії кібершахрайству та захисту особистих коштів;

демонстрація зразків шахрайського обладнання, вилученого з банкоматів.

Спікери:

Юлія Вітка, заступник керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору";

заступник керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"; Владислав Дикий , заступник начальника Управління роздрібних платежів Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України;

, заступник начальника Управління роздрібних платежів Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України; Леся Войтицька, начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку України;

начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку України; Віктор Нобіуз , керівник відділу бізнес-аналітики компанії "OLX Україна";

, керівник відділу бізнес-аналітики компанії "OLX Україна"; Ігор Фісун , засновник компанії Interkassa;

, засновник компанії Interkassa; Олександр Карпов , директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЄМА";

, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЄМА"; Олеся Данильченко, заступник директора Асоціації "ЄМА", керівник Форуму Безпеки Розрахунків і Кредитів (ФБР і К), член консультаційної ради з фінансових сервісів EC3 Europol;

заступник директора Асоціації "ЄМА", керівник Форуму Безпеки Розрахунків і Кредитів (ФБР і К), член консультаційної ради з фінансових сервісів EC3 Europol; Раїса Федоровська, керівник EMA Academy Асоціації "ЄМА".

Початок реєстрації на прес-брифінг о 10:45.

Акредитація обов’язкова. Для акредитації перейдіть, будь ласка, за посиланням та заповніть форму реєстрації:

https://www.ema.com.ua/business/meetings/

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до Ірини Петрової: ipo@ema.com.ua або (095) 406 33 69

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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