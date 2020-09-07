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07 вересня 2020, понеділок, 09:45 365
Економіка 2020-09-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії

Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії

Тетяна Зотова
Законопроект, Земля, Село, Верховна Рада України, податки, Аграрний бізнес
Земля. Фото: Укрфото
Земля. Фото: Укрфото

Фермери та власники невеликих агрогосподарств закликають народних депутатів прийняти законопроект №3131-д, спрямований на детінізацію агропромислового комплексу.

Цей закон пропонує встановлення мінімальної суми податків, яку має заплатити орендар або власник землі - поставлене податкове зобов'язання (ППЗ).

Передбачається, що ППЗ буде запроваджуватися поетапно. Перехідний період для середніх і великих аграрних підприємств - три роки, після цього ставка ППЗ складе 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі (НДО) - приблизно 1220 грн за гектар. Для дрібних аграріїв і сімейних ферм умови м'якші - два роки буде діяти пільговий період, після чого ПНО буде встановлено на рівні 2% від НДО, що становить близько 540 грн за гектар.

Власники земельних паїв, які здають їх в офіційну оренду, і селяни, які самі обробляють свої земельні ділянки площею до 1 га, під дію закону не підпадають.

"Нас лякають, що влада придумала новий спосіб, як збирати з селян і агровиробників додатковий податок. Спочатку ми теж занепокоїлися. Але після розібралися, що нічого страшного немає: тих аграріїв, які сьогодні чесно платять податки, цей закон взагалі не торкнеться. Наприклад, наше підприємство працює повністю "в білу". Ми платимо всі податки, наші працівники офіційно працевлаштовані. У нас сьогодні податкове навантаження з гектара вже більше - 1,3 тис. грн. Нас закон №3131-д просто не торкнеться. А ось ті, хто ховається в тіні, їм доведеться платити. Але я не бачу тут нічого поганого. Навпаки, умови мають бути для всіх однакові", - говорить Сергій Задорожний, директор ПП "Кедр".

Податки мають платити всі, вважає Аркадій Вільховий, директор ФГ "СОЛОМІЯ-А".

"Всі хочуть, щоб були хороші дороги, освітлення на вулицях, безкоштовна медицина, безкоштовне навчання в школах. Але коли справа доходить до того, щоб чесно платити податки, багато хто робить все, щоб цього уникнути. У нас в районі є кілька "тіньовиків" - заробляють вони добре, але про те, щоб платити податки, і думати не хочуть. Коли по сезону наймають людей, часто їм не доплачують - адже домовляються на словах. Крутять з орендою паїв - селяни скаржаться, що їх часто обманюють, а зробити нічого не можуть. Таких "фермерів" працювати чесно може змусити тільки закон", - говорить Аркадій.

Якщо закон буде прийнятий, то чимало невеликих сімейних господарств, які сьогодні працюють "в сіру", швидше за все, повністю легалізуються, вважає Аркадій Вільховий.

"У легальної роботи є великий плюс - якщо працюєш "в білу", можеш претендувати на держпідтримку і отримувати кредити під пільгові умови. Якщо говорити про дрібних сільгоспвиробників, ставка 540 грн з га - це небагато. Всі, хто працює чесно, і так ці суми платять. А для тих, хто поки "сумнівається", закон 3131-д дасть хороший стимул виходити з "тіні" і отримувати від цього вигоду", - говорить він.

Нагадаємо, законопроект №3131-д про детінізацію АПК підтримав Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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