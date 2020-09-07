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07 вересня 2020, понеділок, 08:00 5
Економіка 2020-09-07T08:00:01+03:00
Українські Новини
РГК не працює на ринку постачання газу

РГК не працює на ринку постачання газу

Александр Дмитриенко

Регіональна Газова Компанія не працює на ринку постачання газу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"В офіційному релізі НАК «Нафтогаз України» припустилася прикрої помилки, заявивши, що Регіональна Газова Компанія має відношення до розрахунків за постачання газу.Наголошуємо, РГК ніколи не мала будь-яких газових контрактів з Нафтогазом та не працює на ринку постачання газу", - йдеться в повідомленні.

РГК не надавала прав на користування своїм брендом жодному постачальнику газу.

"Тому радимо державному газовому монополісту виправити фактичні помилки у своєму релізі та здійснити всі необхідні дії для запобігання розповсюдженню недостовірної інформації. Це не перший випадок, коли деякі учасники ринку намагаються використати бренд  РГК для брудної кампанії із захоплення та монополізації ринку газу. Ми ніколи не вдавалися до подібних дій та  рекомендуємо всім не порушувати правил чесної та відкритої конкуренції. Наголошуємо, що РГК працює на ринку розподілу газу, створює та впроваджує найкращі сервіси для клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

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