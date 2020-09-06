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06 вересня 2020, неділя, 10:57 368
Вибори 2020-09-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця

Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця

Кира Молчанова
Місцеві вибори, За майбутнє, Місцеві вибори-2020
Форум
Форум "ЗА МАЙБУТНЄ"

На Тернопільщині пройшов Відкритий форум прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Учасники заходу обговорили план розвитку регіону, зокрема залучення інвестицій в медицину та модернізацію промисловості. Голова партії Ігор Палиця зазначив, що головне завдання його команди – повернути владу на місця.

"Наше завдання – перемогти, взяти владу в обласній раді, в місцевих радах і приймати рішення самим. Ніхто немає права вмішуватися в рішення, які приймають ради. Ради обрані народом, а люди, яких призначає Київ не мають право вирішувати, як рухатися регіонам", - Ігор Палиця, лідер політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Команда "ЗА МАЙБУТНЄ" буде брати участь у виборах у всіх п’ятдесяти п’яти об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини.

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