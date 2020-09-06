Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця

На Тернопільщині пройшов Відкритий форум прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Учасники заходу обговорили план розвитку регіону, зокрема залучення інвестицій в медицину та модернізацію промисловості. Голова партії Ігор Палиця зазначив, що головне завдання його команди – повернути владу на місця.

"Наше завдання – перемогти, взяти владу в обласній раді, в місцевих радах і приймати рішення самим. Ніхто немає права вмішуватися в рішення, які приймають ради. Ради обрані народом, а люди, яких призначає Київ не мають право вирішувати, як рухатися регіонам", - Ігор Палиця, лідер політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Команда "ЗА МАЙБУТНЄ" буде брати участь у виборах у всіх п’ятдесяти п’яти об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини.

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