Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ

Увечері 3 вересня, в Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, винуватцем ДТП став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика, пише Страна.

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика, який з матір'ю переходив дорогу на пішохідному переході.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню. У неї діагностовано множинні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематома потилиці і таке інше.

Стала відома особистість потерпілого. Це житель Довгинцівського району Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталася біля супермаркету "Ашан", на пішохідному переході до лікарні.

Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу", намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак, інформація вже просочилася в ЗМІ.

Скандал ймовірно може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі.

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