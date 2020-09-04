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  • Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд
04 вересня 2020, пʼятниця, 18:56 404
Економіка 2020-09-04T19:45:01+03:00
Українські Новини
Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд

Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд

Елена Новикова
АТ
АТ "Мотор Січ"

Сьогодні китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. Наразі відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon.

У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори "Мотор Січ" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Як відомо, китайські інвестори з Skyrizon в 2016 р придбали 56% акцій українського підприємства авіаційного моторобудування ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Однак до теперішнього часу вони не можуть управляти своїм активом, оскільки на акції судом накладено арешт з ініціативи СБУ, а АМКУ під формальними приводами затягує видачу дозволу на концентрацію. Більш того, протягом 3-х років систематично порушуються права всіх акціонерів підприємства - не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери не мають змоги впливати на дії менеджменту. У судах різних інстанцій зараз йдуть розгляди за позовами акціонерів "Мотор Січі" з вимогою зняти арешт, але судді послідовно відмовляють в клопотаннях про виклик до суду представників української влади - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ та ін. Тим часом показники фінансово-господарської діяльності "Мотор Січ" погіршуються, підприємство втрачає ринки, а його продукція стає неконкурентоспроможною в порівнянні з двигунами іноземного виробництва, що ставить під питання саме існування підприємства в майбутньому.

Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій було укладена між Україною та КНР в 1992 р Відповідно до нього сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно ставитися до іноземних інвесторів. У цьому контексті китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" вважають, що фактом недопуску їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала їх актив.

Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш, ніж $ 3,5 млрд.

Згідно з наявною інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon закликають державу Україна негайно почати з ними переговори і припинити незаконну діяльність органів української влади по відношенню до ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерів. Якщо ж держава Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

Китайські інвестори "Мотор Січ" також заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації і вирішення конфлікту. У цьому випадку буде створена робоча група, до складу якої можуть входити представники китайської сторони, Мін'юсту, СБУ, Генпрокуратури, АМКУ та ін. Профільних органів влади.

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