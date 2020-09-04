Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News

Розшифровки електронного листування співробітників посольства США у Києві, отримані за запитом правозахисної організації Judicial Watch, свідчать про те, що посольство весною 2019 року відстежувало твіттер-акаунти 13 осіб.

Fox News повідомляє, що моніторинг проводився переважно щодо журналістів, які задавали запитання про Росію, дыяльнысть ексвіцепрезидента Джо Байдена та на інші гострі теми, які, у свою чергу, могли нашкодити репутації людей з попередньої адміністрації Обами-Байдена-Клінтон.

Як раніше заявляв позафракційний народний депутат Андрій Деркач, посольство США в 2016 році руками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке воно курировало, збирало особисту інформацію на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, а також членів його сімёї. Також посольство погоджувало НАБУ проект підозри ексглаві ДФС Роману Насирову, який був затриманий якраз після поїздки на інавгурацію до новообраного Дональда Трампа.

Нагадаємо, також за інформацією позафракційного народного депутата Андрія Деркача, посольство США у Києві здійснює тиск на керівництво Офісу Генерального прокурора та Міністерства внутрішніх справ, а також слідчих та процесуальних керівників з метою припинення розслідування кримінальної провадження № 12020800000000444 щодо посадових осіб представництва IDLO в Україні та ТОВ "Сайметрікс-Україна".

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