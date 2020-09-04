Партія "Пропозиція" висуває кандидатів у 97 містах та 109 ОТГ

Політична партія "Пропозиція" висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня в Україні. Таке рішення було ухвалене під час 6-го (позачергового) з’їзду політичної сили, який відбувся 4 вересня в Києві. Партія висуватиме своїх кандидатів у 97 містах, 109 сільських і селищних об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Про це повідомила прес-служба партії.

Претенденти від партії йтимуть на вибори в 21 області. Серед кандидатів у депутати від "Пропозиції" – чинні депутати місцевих рад, вчителі та підприємці, журналісти та лікарі, волонтери й учасники антитерористичної операції (АТО).

Олександр Сєнкевич. Фото: proposition.org.ua

"Люди на місцях втомилися від різного роду ідеологій та політичних гасел. Вони прагнуть бачити за кермом міста професіоналів своєї справи. А в команді "Пропозиції" зібрались фахівці, яким уже є що показати, і які можуть зробити ще більше. Нас відрізняє від інших партій те, що ми не ховаємо свою команду в партійних списках і кулуарах, а показуємо наших професіоналів", – сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Під час заходу делегати також затвердили програму, з якою партія піде на вибори.

Борис Філатов. Фото: proposition.org.ua

"Людям треба дати змогу наводити лад у своїх дворах. Адмініструванням місцевих податків повинні опікуватися міста і громади. Екологічний контроль слід теж здійснювати на місцях – щоб ті, хто живе поруч із заводами, не дихали викидами, які санкціонували столичні чиновники. Громадам необхідно надати право на створення муніципальної поліції, що охоронятиме громадський правопорядок: патрулюватиме проблемні вулиці і ловитиме вандалів", – заявиви мер Дніпра Борис Філатов.

У "Пропозиції" наголосили: повноваження між центральною владою і місцевим самоврядуванням мають бути чітко розмежовані. Районні державні адміністрації треба ліквідувати, а функції управління – перевести на рівень громад. Офіси префектів повинні мати лише одне завдання – наглядати за дотриманням Конституції та законів України.

Олександр Цебрій. Фото: proposition.org.ua

"Місцеве самоврядування не боїться брати на себе відповідальність за розв’язання нагальних проблем, які хвилюють людей. Ми боремося не за владу заради влади, а за зміну правил, принципів влади і публічного управління в Україні. Наша команда зробить усе для того, щоб здобути для українців 3 головні свободи: справедливість, добробут, порядок", – сказав міський голова Умані Олександр Цебрій.

Також учасники з’їзду затвердили маніфест "Наша пропозиція для України".

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