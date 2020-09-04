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04 вересня 2020, пʼятниця, 17:54 605
Суспільство 2020-09-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season

Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season

Елена Новикова
Презентація авторської колекції художниці ZINAIDA
Презентація авторської колекції художниці ZINAIDA

Українська художниця ZINAIDA дебютувала на цьогорічному Ukrainian Fashion Week No Season Season у форматі перформансу з власною колекцією хустин, які були орнаментовані принтами Батьківщини-матері. У дійстві взяли участь актори театру тіней TEULIS.

В рамках колекції ZINAIDA створила принти, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері - монументом яких для багатьох є столичною візитівкою та символом матері-захисниці та берегині.

"У роботі "Матуся" все сказано мовою символів: від дій - до зображення, від ідеї задуму - до його сприйняття, адже це своєрідне послання, - розповідає авторка проєкту ZINAIDA. - У ній поєднані мистецтво, культура та фешн. Україна є уособленням творених орнаментів, а Київ символізує знакову скульптуру міста - Батьківщини-Матері, і вони єдині. Часом образ Батьківщини-Матері - суперечливий, однак втілює для мене єдину матусю", - коментує мисткиня на власному офіційному сайті. 

При цьому, художниця зазначає, що жіноча хустина - це довершення жіночого традиційного строю чи сучасного "луку". Вона - яскравий маркер статусу й походження, а з легкої руки ZINAIDA автентична у своєму орнаментальному вирішенні, та з душею нового часу знову повертається до “життя”.

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