Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season

Українська художниця ZINAIDA дебютувала на цьогорічному Ukrainian Fashion Week No Season Season у форматі перформансу з власною колекцією хустин, які були орнаментовані принтами Батьківщини-матері. У дійстві взяли участь актори театру тіней TEULIS.

В рамках колекції ZINAIDA створила принти, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері - монументом яких для багатьох є столичною візитівкою та символом матері-захисниці та берегині.

"У роботі "Матуся" все сказано мовою символів: від дій - до зображення, від ідеї задуму - до його сприйняття, адже це своєрідне послання, - розповідає авторка проєкту ZINAIDA. - У ній поєднані мистецтво, культура та фешн. Україна є уособленням творених орнаментів, а Київ символізує знакову скульптуру міста - Батьківщини-Матері, і вони єдині. Часом образ Батьківщини-Матері - суперечливий, однак втілює для мене єдину матусю", - коментує мисткиня на власному офіційному сайті.

При цьому, художниця зазначає, що жіноча хустина - це довершення жіночого традиційного строю чи сучасного "луку". Вона - яскравий маркер статусу й походження, а з легкої руки ZINAIDA автентична у своєму орнаментальному вирішенні, та з душею нового часу знову повертається до “життя”.

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