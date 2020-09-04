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04 вересня 2020, пʼятниця, 17:28 156
Вибори 2020-09-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Проти Кличка застосовують масштабні "брудні" технології, – Комітет виборців

Проти Кличка застосовують масштабні "брудні" технології, – Комітет виборців

Петро Стуженко
Віталій Кличко, Мер Києва, КВУ, Комітет виборців України, Олексій Кошель, Місцеві вибори-2020
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель заявив, що проти мера Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів задіяні масштабні технології "чорного" піару.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна.

За словами Кошеля, останнім часом в Києві поширювалися 2 видання з багатотисячним тиражем з елементами "чорного" піару проти міського голови Києва.

"Перше - це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубинського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи "чорного" піару проти київського міського голови Віталія Кличка. Тираж газети досить великий - це 15 тис. Та практика показує, що неофіційні тиражі можуть бути значно більше, або додруковуються. Тобто, Дубинський працює не лише в форматі Telegram-каналу, старі технології з елементами "чорного" піару також активно використовуються", - зазначив Кошель.

Другою газетою, яка містила ознаки такого піару проти Віталія Кличка, за словами Кошеля, була газета політичної партії "Рідна країна".

Нагадаємо, за результатами соціологічних опитувань, Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва - за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні.

Дослідження проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві, було опитано 2 025 респондентів.

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