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04 вересня 2020, пʼятниця, 16:27 6
Політика 2020-09-04T16:30:01+03:00
Українські Новини
Партія Порошенка вимагає провести тестування учнів та освітян на коронавірус

Партія Порошенка вимагає провести тестування учнів та освітян на коронавірус

Валерия Драгомирова
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

У зв’язку з різким зростанням кількості захворювань та ускладненням епідеміологічної ситуації в столиці, Київська міська організація політичної партії "Європейська Солідарність" вимагає від Київської міської адміністрації та уряду забезпечити термінове тестування на коронавірус усіх учнів та вчителів міста Києва, а також викладачів дошкільних закладів.

Про це пише "Прямий". 

Уже у перші дні деякі школи не розпочали навчання, а окремі класи відправлені на карантин. При збереженні такої тенденції за кілька місяців у столиці можуть бути закриті усі школи міста.

Також ми вимагаємо від керівництва міста терміново звернутися до Верховної Ради та уряду з вимогою ввести 100%-у надбавку працівникам шкіл та дошкільних закладів, які зараз опинилися у найбільшій групі ризику.

Ми також вимагаємо від уряду терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про страхування здоров’я і життя вчителів, а також негайно забезпечити шкільні заклади засобами індивідуального захисту.

У разі невиконання цих превентивних заходів вся відповідальність ляже виключно на міську владу, Кабінет міністрів та особисто президента Володимира Зеленського, який неодноразово заявляв, що ситуація знаходиться під контролем.

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