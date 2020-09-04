Експерти розробили калькулятор моделювання результатів місцевих виборів

Експерти Українського інституту політики (УІП) сподіваються, що розроблений інститутом калькулятор моделювання результатів місцевих виборів дозволить зробити майбутні вибори більш прозорими, а результати більш репрезентативними.

Про це вони повідомили на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин".

За словами політолога, директора УІП Руслана Бортника, інститут розробив програмний продукт під назвою "Калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року".

Даний веб-додаток дозволяє розрахувати і змоделювати виборчі квоти, розподіл депутатських місць і інші результати виборчої кампанії в різного рівня адміністративно-територіальних одиницях в умовах складної виборчої системи.

Експерт упевнений, що калькулятор буде цікавий для кандидатів в депутати, фахівців виборчого процесу, журналістів і пересічних громадян і допоможе суспільству і учасникам виборчих процесів вжити ефективні і відповідальні рішення. "Калькулятор застосовується для населених пунктів з кількістю виборців понад 10 тис.", - підкреслив експерт.

"Ми сподіваємося, що цей продукт дозволить зробити вибори більш прозорими, а результати більш репрезентативними", - зазначив Бортник.

Політтехнолог Олександр Теплюк пояснив і продемонстрував, як працює цей калькулятор на прикладі 10 простих кроків.

Експерти підкреслили, що для отримання прогнозованого результату виборів необхідно знати кількість виборців в населеному пункті, кількість мандатів, а також прогнозовану явку виборців.

Також в калькуляторі необхідно вказувати назву політичної сили і очікуваний відсоток голосів виборців, згідно з соціологічними опитуваннями.

Експерти показали, як працює калькулятор на прикладі Києва, Львова, Дніпра і Боярки.

Владислав Дзівідзінскій, заступник директора УІП розповів, що виборча система вкрай складна, і результатами виборів легко маніпулювати. А УІП працював над калькулятором півроку.

"Багатьох кандидатів в депутати на місцевому рівні партії відверто обманюють, пропонуючи їм високі, але явно непрохідні місця. Будуть виникати ситуації, при яких кращий кандидат прохідної партії не стане депутатом місцевої ради. Нинішню систему виборів тільки умовно можна назвати "відкритою ", для більшості кандидатів вона буде "закритою". До того ж ситуація ускладнюється новизною і неапробірованостью системи виборів, мінливим законодавство і кмарантинними обмеженнями".

З електоральним калькулятором можна ознайомитись на сайті УІП за посиланням - https://uiamp.org.ua/calculation/

Як повідомляли Українськi Новини, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

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