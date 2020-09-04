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04 вересня 2020, пʼятниця, 15:57 161
Суспільство 2020-09-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
62% українців негативно оцінили діяльність Супрун, – дослідження

62% українців негативно оцінили діяльність Супрун, – дослідження

Петро Стуженко
Медицина, Соціологічна група
Уляна Супрун. Фото: 24tv.ua
Уляна Супрун. Фото: 24tv.ua

Згідно з даними загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", більш ніж половина опитаних громадян України - 62% - вважають, що діяльність Уляни Супрун скоріше негативно вплинула на медичну сферу в Україні.

За результатами опитування 62% вважають, що діяльність Уляни Супрун скоріше негативно вплинула на медичну сферу в Україні.

19% українців скоріше позитивно оцінили її діяльність, а майже 20% - не змогли оцінити. Більш позитивне ставлення до діяльності Уляни Супрун серед мешканців заходу України, молодших і більш забезпечених респондентів.

Всеукраїнське соціологічне опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг".

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2 000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Терміни проведення: перша хвиля: 14-19 липня 2020 року, друга хвиля: 15-25 серпня 2020 року.

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