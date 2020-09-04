Уряд повинен негайно погасити борги із зарплат перед медпрацівниками та шахтарями, – Льовочкін

Незважаючи на заявлене урядом перевиконання держбюджету в червні, вже наступного місяця сталося різке зростання заборгованості із зарплат, у тому числі й перед бюджетниками. За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, борги збільшилися навіть перед медпрацівниками, яких Кабінет Міністрів України зобов'язаний фінансувати в першу чергу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Заборгованість із зарплат за липень збільшилася на 8 %, причому сталося це як в економічній, так і в соціальній сфері. Борги перед працівниками охорони здоров'я та соціальних служб всього за 1 місяць збільшилися на 32%, а з початку року – вже в 2,6 рази, тобто на 28 млн гривень. І це в 2020 році, коли через пандемію стабільність роботи сектора охорони здоров'я має критично важливе значення для всього суспільства", – зазначив політик.

Також він зазначив погіршення ситуації в промисловості, на яку припало 70% приросту боргів у липні.

"Заборгованість перед працівниками промислових підприємств до серпня склала вже 2 млрд 525 млн гривень, причому тільки за липень збільшення склало майже 180 млн. І в "лідерах" – знову видобувна промисловість, зокрема шахтарі, борги перед якими за місяць зросли на 57%. Ледве розібравшись зі старими боргами, уряд накопичує нові, чим створює чергові осередки соціальної напруженості в суспільстві", – заявив народний депутат.

"Опозиційна платформа - За життя" минулого року зуміла домогтися погашення заборгованості перед шахтарями. Тепер ми знову будемо ставити це питання до порядку денного. І, безумовно, ми піднімемо тему забезпечення першочергового фінансування охорони здоров'я. Лікарі, які щодня піддають себе ризику зараження коронавірусом, повинні отримувати реальні гроші, а не абстрактні цифри в відомостях", – резюмував Сергій Льовочкін.

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