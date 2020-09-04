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04 вересня 2020, пʼятниця, 14:49 367 Відео
Вибори 2020-09-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
"Наш край" на виборах на Харківщині очолює Володимир Семиноженко

"Наш край" на виборах на Харківщині очолює Володимир Семиноженко

Тетяна Зотова
Семиноженко, Наш край, Харківська область, Передвиборча кампанія
Володимир Семиноженко. Фото: НК
Володимир Семиноженко. Фото: НК

Віцепрем’єр-міністр України (1999, 2001-2002, 2010 рр.), Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (2011-2014 рр.) Володимир Семиноженко йде на вибори у Харківській області разом з партією "Наш край". Про це повідомили на з'їзді партії, що пройшов у Києві 3 вересня.

Володимир Семиноженко очолить список "Нашого краю" на виборах у Харківській області.

"Сьогодні нас з вами привела одна мета. Ми всі хочемо покращення. Покращення в кожному місті, кожному селищі, всій Україні. Відродити ту Україну, яка завжди була лідером і в космосі, і в ядерній енергетиці і в багатьох напрямках науки, медицини і так далі. І у нас збігаються думки-треба поступово це робити, і ми обов'язково це зробимо, якщо починаючи з місцевих органів влади, включаючи державні будуть люди, які щиро працюють на загальну справу, на справу своїх трудових колективів, на справу своїх регіонів. Не на власну кон’юнктуру з однією метою, а саме на загальнонаціональні наші цінності і особливості інтересів кожної області України", - зазначив Семиноженко.

Семиноженко подякував керівництву партії "Наш край" за можливість очолити Харківський список партії та підкреслив, що саме Харків є одним з наукових центрів України.

"Cаме завдяки науці, промисловості і вищій освіті, взагалі освіті, Україна може себе впевнено почувати коли ми говоримо про майбутнє нашої держави", - сказав Семиноженко.

Як повідомлялося раніше, на Сумщині "Наш край" веде на вибори народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач. У Дніпрі разом із партією йде мер міста у 2000-2014 рр. Іван Куліченко, а в Одесі - Євген Червоненко, а у Києві - Сергій Шахов.

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