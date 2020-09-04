Суд відкрив провадження за позовом черкаського "Азоту" до МКМТ через відмову вводити квоти на імпорт міндобрив

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом підприємства "Азот" (Черкаси), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) через її рішення не вводити квоти на імпорт мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"Черкаський "Азот", що входить в азотний бізнес холдингу Ostchem, оскаржить рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Мінекономіки про відмову від введення квот на імпорт мінеральних добрив", - сказано в ньому.

Відповідне провадження за позовом черкаського "Азоту" відкрито Окружним адміністративним судом м.Києва (справа № 640/16665/20).

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Головним приводом для позову стала незгода черкаського "Азоту" з рішенням МКМТ Мінекономіки.

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У позовній заяві ВАТ "Азот" вимагає визнати протиправними дії Мінекономіки при підготовці висновків у рамках проведеного спеціального розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив, визнати протиправним та скасувати рішення МКМТ Мінекономіки від 22 червня 2020 року, яким відомство припинило спецрозслідування щодо імпорту добрив без застосування спеціальних заходів, і прийняти рішення на основі первинних основних фактів і висновків, які прямували членам МКМТ до розгляду в рамках спеціального розслідування.

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Суд зобов'язав МКМТ Мінекономіки надати всі копії рішень, висновків та інших документів, що стосуються розслідування щодо імпортних квот, і які прямували членам МКМТ, а також докладну інформацію про те, в якому форматі відбувалося голосування за рішення про завершення розслідування без застосування спеціальних заходів.

"МКМТ за один місяць на 360 градусів змінив свою позицію стосовно введення квот. Ми вважаємо, що мали місце суб'єктивні чинники, якісь кулуарні домовленості в інтересах третьої сторони. Висновки Мінекономіки про результати проведеного розслідування, які спрямовані нам у ході підготовки судового засідання , однозначно підтверджують, що для захисту національного виробника є всі економічні та юридичні підстави і що застосування квот відповідає національним інтересам України. Буквально через місяць Міжнародна комісія з торгівлі приймає кардинально інше рішення. Ми вважаємо, що не було ніяких нових об'єктивних фактів, даних або розрахунків, які могли б стати підставою для прийняття подібного рішення. Ми очікуємо виконання ухвали суду Мінекономіки і МКМТ з надання всіх документів, на підставі яких зроблені відповідні висновки і на підставі яких приймалися рішення. До сьогоднішнього дня рішення суду про надання документів відповідачами не виконано. Ми і надалі маємо намір захищати і відстоювати свої права і інтереси ", - прокоментував Ігор Гольченко, офіційний представник позивача, GR директора Group DF.

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