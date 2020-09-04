В.о. голови ДФС Сергій Солодченко на екстреній нараді: Хабарництво в ДФС - це пряма дорога "на вихід"

Вчора в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко провів термінову нараду з приводу затримання двох керівників підрозділу ГУ ДФС у Тернопільській області працівниками ДБР. На свої сторінці в Facebook Сергій Солодченко наголосив, що не закриватиме очі на хабарництво і не зважатиме на прізвища й посади.

"Я не буду дивитись на прізвища та посади. На всі заслуги та відзнаки в роботі. Закривати очі на хабарництво не стану", - підкреслив голова ДФС по закінченню наради.

Відомо, що працівниками Державного бюро розслідувань було затримано двох керівників підрозділу ГУ ДФС у Тернопільській області, що отримали неправомірну вигоду в розмірі 37 тис доларів США. За словами голови ДФС, це ганебний випадок, що завдає репутаційних втрат для всієї Служби.

"Бачу, що й досі не всі сприймають та готові працювати за новою філософією діяльності податкової міліції. Випадок - ганебний і завдає репутаційних втрат для всієї Служби. Особливо зараз, в світлі підвищеної уваги суспільства до діяльності податкової міліції. Кожен такий епізод - це пряма дорога "на вихід", - наголосив Сергій Солодченко.

Також виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби України нагадав, що хворим з COVID-19 передбачена двотижнева самоізоляція та запропонував впровадити пожиттєву самоізоляцію для тих, хто підхопив вірус "хабарництва".

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