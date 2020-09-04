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04 вересня 2020, пʼятниця, 11:27 366
Нерухомість 2020-09-04T12:30:02+03:00
Українські Новини
Мінімум три поверхи на місяць: компанія "Інтергал-Буд" відзвітувала про темпи будівництва

Мінімум три поверхи на місяць: компанія "Інтергал-Буд" відзвітувала про темпи будівництва

Тимофей Борзенко
Зубик, Будівництво, Нерухомість, інвестори, Інтергал-Буд
Інтергал-Буд. Фото:ИБ
Інтергал-Буд. Фото:ИБ

Найбільша компанія України у сфері житлового будівництва "Інтергал-Буд" відзвітувала про динаміку робіт в попередньому місяці. І цей звіт, безумовно, порадував її інвесторів. Так, компанія рапортує про стовідсоткову готовність будинку 3-ї черги в ЖК "Теремки", де зараз завершують останні штрихи в плані благоустрою прибудинкової території.

Також забудовник повідомляє про практично завершене будівництво 5 будинків в ЖК "Сирецькі сади", де, по суті, також лише залишилося закінчити роботи по прибудинковій території. Незабаром повністю будуть добудовані два будинки і в ЖК "Академ-Квартал" - там зараз завершують внутрішні роботи і підключення інженерних мереж. Найближчим часом отримають ключі від нових квартир і інвестори одного з будинків в ЖК "Озерний гай Гатне".

Згідно з графіком, ведуться роботи і на інших об'єктах компанії. Якщо порівняти звіти забудовника за липень і серпень, то в середньому за місяць кожен з об'єктів "Інтергал-Буд" "виростає" на 3-4 поверхи мінімум. Такі темпи будівництва гарантують, що інвестори вчасно отримають свої квартири.

За словами президента Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимира Зубика, під час карантину компанія не припиняла роботи ні на одному об'єкті, завдяки чому їй вдалося не вибитися з графіка будівництва в той важкий для галузі період.

Зараз ринок нерухомості оживає, активність інвесторів повертається на колишній рівень - і компанія зробить все від неї залежне, щоб виправдати їх очікування і підтвердити свій статус надійного забудовника, який по праву є флагманом у своїй галузі.

Протягом останніх декількох років "Інтергал-Буд" є офіційним лідером серед забудовників України за кількістю зданих квадратних метрів і динаміці будівництва. Компанія - володар престижних премій IBUILD "ДЕВЕЛОПЕР РОКУ-2019" і EUROPEAN PROPERTY AWARDS "ДЕВЕЛОПЕР РОКУ-2019", також вона перемогла в національному бізнес-конкурсі "БРЕНД РОКУ-2019". В даний час кейс "Інтергал-Буд" налічує 74 реалізованих проектів.

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