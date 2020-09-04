Всесвітньо відомий кардіохірург Тодуров висловив підтримку "Нашому краю"

Відомий кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров підтримав партію "Наш край". Про це він заявив на з'їзді партії, що пройшов у Києві.

У своїй промові Тодуров зазначив, що у "Нашому краї" зібрались люди, які близькі до нього за своїм світосприйнятям, моральним якостям та соціальній місії.

"За моїм спостереженням, немає у цьому залі людей, яких на вершину влади вивів соціальний ліфт. Є люди які пройшли соціальні сходи, приблизно таку, як і я пройшов - від простого медбрата до керівника найбільшого кардіохірургічного центру на сьогодні. Мені це дуже імпонує. Я розумію що ми з цими людьми однодумці, ми говоримо як професіонали однією мовою. Я розумію, що ці люди, коли вони прийдуть і стануть депутатами, мерами, головами адміністрацій, будуть працювати для людей. Тому що вони вийшли ось звідти, пройшли всі сходи та знають, що потрібно сьогодні людям", - зазначив Борис Тодуров.

На думку відомого кардіохірурга, суттєвою проблемою України є саме те, що люди потрапляють у владу "соціальним ліфтом", замість "соціальних сходів".

"Я вважаю, що це велике лихо в останні роки - соціальний ліфт, коли хлопчики 22-23 років з рюкзачками, без "зеленого поняття" про професіоналізм, раптом стають великими чиновниками, приймають державні рішення, керують галузями",- наголосив Тодуров.

Як повідомлялось раніше, на з’їзді партії "Наш край" ухвалили рішення йти на вибори до рад усіх рівнів та затвердили програму " 12 кроків для розвитку рідного краю".

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