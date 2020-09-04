Міжнародні експерти радять не поспішати з радикальною судовою реформою, - ЗМІ

Судову систему в Україні треба реформувати поступово, аби запобігти кадровому голоду в судах та не позбавити систему кваліфікованих фахівців. Про це під час міжнародної конференції у Києві заявив Джин Бурт, провідний юрист Вашингтону з міжнародних спорів з всесвітнім визнанням, який представляє вітчизняних та іноземних клієнтів у судах США та міжнародних арбітражах, інформує портал unian.net,

"Я можу сказати, проживши багато років у США та займаючись правом понад 20 років, що бездоганної судової системи не існує ніде. Україна просувається в розвитку судочинства. Я дуже ціную усі спроби покращувати систему далі та далі. Однак, треба враховувати, що судді, адвокати та прокурори, які в системі, мають досвід й знають, як у ній працювати. А коли систему міняють швидко та різко, то суб’єктам системи стає важко працювати в таких умовах. Моя порада, потрібно надалі не припиняти спроби зробити краще, але робити це потрібно свідомо та поступово", - наголосив він.

У свою чергу інший учасник розмови, суддя Господарського суду Київської області Павло Горбасенко, наголошував, що критика, яка лунає на адресу суддів з боку деяких громадських організацій має бути конструктивною. Адже, на його переконання, огульні звинувачення підривають довіру людей до судів в цілому й лише погіршують ситуацію.

"Об’єктивно, громадський контроль має бути в судовій системі, але конструктивний, який дає поштовх судовій системи вдосконалюватися. Якщо ж критика не конструктивна – довіра знищується", - заявив він.

Міжнародна конференція "Діалог про правосуддя - 2" відбулася 2 вересня у КВЦ "Парковий" за ініціативи Інституту демократії та розвитку "PolitA" і "Судово-юридичної газети". Це дискусія найвищого рівня - у ній взяли участь понад 30 учасників, серед яких народні депутати України, судді вищих судових інстанцій, провідні юристи, євродепутати та фахівці з Європи, США, Ізраїлю.

Обговорення активно проходило 2 години. За цей час відбулася полеміка щодо різних аспектів судової реформи. Зазначена конференція є вже другим подібним заходом між Україною та Європейським Союзом, де обговорюються проблеми судочинства і європейські депутати та експерти обмінюються досвідом і думками з українськими колегами та суддями.

Варто зазначити, що цього разу було здійснено спробу зірвати конференцію, через що деякі іноземні гості, які мали долучитися до розмови он-лайн, не змогли цього зробити. Одразу після початку конференції надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі КВЦ "Парковий".

Усі присутні змушені були залишити приміщення і чекати на вулиці, доки працівники правоохоронних органів перевірять будівлю. Також за день до конференції представники окремих громадських організацій спробували провести масовану кампанію з дезінформації, намагаючись перешкодити налагодження конструктивного діалогу між українськими та європейськими фахівцями.

Попри це, спілкування все ж відбулося. Даний факт, на переконання організаторів, свідчить про зацікавлення європейських фахівців у галузі права у веденні діалогу з українськими колегами.

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