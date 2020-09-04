Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі

Вихованець Київської Малої академії наук, випускник Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ ім. Сікорського" Гліб Карягін посів друге місце на щорічному фестивалі інженерних наук в Тунісі.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Він продовжив традицію вихованців Київської МАН з отримання призових місць на одному з найбільш престижних науково-технічний конкурсів для молоді - фестивалі інженерних наук і технологій I-Fest, який щорічно проводиться в Тунісі. У цьому році він через ситуацію з COVID-19 відбувся онлайн.

Наукове керівництво роботами Карягіна здійснювала керівник секції "Робототехніка" Київської МАН, викладач НТУУ "КПІ ім. Сікорського" Анна Сарібога.

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. з ініціативи Президії МАН України та Головного управління освіти і науки м. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальних напрямів позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.

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