Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ

Сьогодні в Харківському національному університеті міського господарства відкрили оновлений і відреставрований музей академіка архітектури Олексія Бекетова, іменем якого названо виш.

"Даний проект був реалізований в тому числі і завдяки унікальній людині, яку ми дуже любимо в нашому університеті — Олександру Ярославському. З багатьма труднощами ми зіткнулися, в тому числі і з фінансовими. А він сказав: "Я дам гроші, а ви починайте роботу", — розповів про роль президента групи DCH та почесного доктора університету його ректор Володимир Бабаєв на церемонії відкриття Музею академіка архітектури Олексія Бекетова.

Завдяки участі Ярославського в рамках проекту в 2018-2020 роках проведено масштабні роботи з реконструкції та реставрації історичного простору особняка за адресою Куликівський спуск, 12. Ця будівля — пам'ятник архітектури XIX століття, де з 1930 року розміщується один з найбільших сучасних університетів.

Музейний комплекс отримав новий вишуканий експозиційний зал і приміщення для зберігання архівних фондів.

"Не даремно колись А.П. Чехов, будучи в Римі сказав, що Рим жахливо схожий на Харків. Трохи поставив на місце римлян, при цьому з повагою сказав про Харків бекетовском. Тому сьогодні цей музейний комплекс, який зібрав кращі експонати колекції історії архітектури, є дуже важливим об'єктом для молоді, студентів, для всіх харків'ян. Велика подяка меценатам, які брали участь у створенні такого музею", — підкреслила присутня на заході Ніна Карпачова, перший уповноважений Верховної ради України з прав людини.

ХНУХГ ім. Бекетова — сучасний науково-освітній центр, де ведеться активна дослідницька і просвітницька діяльність. У 1990 році вуз відкрив Музей академіка архітектури О.М. Бекетова, а з 2013 року Університет носить почесне ім'я видатного архітектора, тут дбайливо зберігають його особистий дар — бекетівську бібліотеку.

Як відомо, Олександр Ярославський удостоєний звання почесного доктора ХНУГХ

У 2016 році завдяки його фінансовій підтримці на території вузу споруджений пам'ятник архітектору і педагогу, ім'я якого сьогодні носить університет. А в Харківському національному університеті ім. Каразіна, де бізнесмен також є почесним доктором і членом наглядової ради, Ярославський профінансував встановлення пам'ятників видатним вченим, доля яких тісно пов'язана з вузом — лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау, Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському.

Нагадаємо, що Олександру Ярославському рішеннями місцевої влади регіону присвоєно звання "почесний громадянин Харкова" та "почесний громадянин Харківської області". Він активно підтримує вузи, зустрічається зі студентами, а в 2019 році на його запрошення в Харкові зі студентами поспілкувався засновник сервісу Alibaba і один з найбагатших людей світу Джек Ма.

Завдяки бізнесменові студенти, аспіранти та викладачі університету ім. Каразіна єдиними в Україні отримали можливість користуватися базою електронних публікацій найвідомішого в світі університетського видавництва Oxford University Press. Ярославський оплатив університету рідного міста підписку вартістю близько 1 млн гривень для доступу до англомовних наукових видань Оксфордського університету в сфері природничих наук, медицини, математики, гуманітарних і соціальних дисциплін, економіки та фінансів, юриспруденції найвідоміших учених світу.

У 2020 році Олександр Ярославський увійшов в ТОП-20 рейтингу найвпливовіших українців за версією "Новий час", а також в ТОП-10 найзаможніших українських бізнесменів за версією Forbes.

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