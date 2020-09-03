Порошенко, Турчинов чи Мацола? У "Євросолідарності" визначаються, хто з кандидатів від партії буде балотуватися в мери Києва

Порошенко, Турчинов чи Мацола? У "Євросолідарності" визначаються, хто з кандидатів від партії буде балотуватис

У партії "Європейська солідарність" йде дискусія, кого вони будуть підтримувати на посаду мера Києва. Про це "Фактам" повідомило джерело, близьке до політради "ЄС".

За його словами, вже були проведені кілька закритих соцопитувань, в яких міряли рейтинги багатьох політиків, яких партія могла б висунути на посаду голови Київської міської ради.

"Тому зараз розглядається кілька кандидатів — це лідер партії Петро Порошенко, глава виборчого штабу "євросолідарності", екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, народний депутат Олексій Гончаренко, навіть бізнесмен Андрій Мацола", — повідомило джерело.

Однак остаточне рішення ще не прийнято. Не виключено, що партія взагалі не буде висувати кандидата, а домовиться про підтримку чинного мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, як повідомив співрозмовник з "ЄС", після того як з'явилися чутки про те, що список "Європейської солідарності" на виборах до Київської міської ради може очолити Марина Порошенко, в партії всерйоз задумалися і про такий варіант.

"Марина Порошенко, кандидатуру якої заміряли на різних фокус групах, дуже позитивно сприймається їх учасниками. Причому, з усього спектру демократичних сил", - повідомило джерело.

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