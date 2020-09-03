ДТЕК не платить державі за оренду 5 шахт і заборгував уже більше 100 мільйонів

Заборгованість енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК за оренду цілісного майнового комплексу (ЦМК) ДП Добропіллявугілля перевищила 100 млн грн. Про це повідомляє НВ Бізнес, з посиланням прес-службу Фонду державного майна.

"Відповідно до чинного договору оренди шахт ДП Добропіллявугілля між Фондом державного майна України та компанією ДТЕК, сума місячної орендної плати становить 18,3 млн грн. При цьому, оренда плата не сплачується орендарем з березня 2020р. Наразі існує заборгованість по оренді на суму понад 100 млн грн.", — відповіли в ФДМУ на запит НВ Бізнес.

У Фонді нагадали, що передача в довгострокову оренду ЦМК ДП Добропіллявугілля відбулася 22 грудня 2010 року строком на 49 років, до 22 грудня 2059 року. Передача відбулася згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1559-р від 28 липня 2010 р.

Минулого року держава отримала від орендаря в особі ТОВ ДТЕК Добропіллявугілля більше ніж 177 млн грн.

В Фонді держмайна повідомили, що наразі існує ініціатива орендаря з дострокового завершення оренди ДП Добропіллявугілля, яка була сформована та надіслана на адресу прем'єр-міністра.

"За дорученням прем'єр-міністра та на виконання постанови Кабінету Міністрів була створена міжвідомча робоча група для всебічного вивчення питання. До групи входять на рівні заступників керівників представники Міністерства енергетики, Міністерства юстиції, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також ФДМУ в особі Заступника Голови Фонду", — пояснили в ФДМУ.

За результатами розгляду ініціативи, робочою групою буде напрацьовано подальші сценарії розвитку та рекомендації з вищезазначеного питання. "Заступник Голови ФДМУ не уповноважений говорити від імені робочої групи", — зазначили в прес-службі Фонду, не уточнивши за яких умов можливе дострокове розірвання договору оренди.

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