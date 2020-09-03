"Наш край" висунув Шахова у мери Києва

Співголова політичної партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов йде на мерські вибори у Києві. Дане рішення було ухвалено під час з’їзду партії у Києві.

Про це повідомила прес-служба партії.

Партія "Наш край" висунула Сергія Шахова у мери. У своєму виступі він наголосив, що порядок у країні розпочинається з Києва.

"Наведемо лад у столиці – наведемо лад по всій країні. Саме тому я ухвалив рішення підтримати пропозицію однопартійців, "Нашого краю" та оголошую про наступне. Я йду на вибори міського голови Києва! Щоб в Києві було комфортно не лише на Печерських пагорбах, а й у кожному дворі Теремків, Троєщини та у всіх інших районах. Щоб робота в Києві була не лише у тих, хто сидить на Грушевського, а й у всіх киян. Щоб захищеними себе в Києві відчували не лише «слуги», а й ті кому вони мають служити – кияни", – зазначив Шахов.

Він звернувся по підтримку до співголови "Нашого краю", заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) у 2010–2013 роках Олександра Мазурчака.

"Для ефективної роботи влади, потрібна ефективна команда. І я прошу досвідченого управлінця, багаторічного мера Кам’янець-Подільского, до нещодавна віце-мера Києва Олександра Мазурчака, професійним рівнем якого володіє не кожен, разом єдиною командою, командою досвіду та енергії йти на вибори в Київраду і перемагати", – сказав Шахов.

У свою чергу Олександр Мазурчак підтримав Шахова та зазначив, що він може розраховувати на підтримку всієї команди.

"Я хочу підтримати співголову партії "Наш край" Сергія Шахова та запевнити його, що він може розраховувати на нашу підтримку, на підтримку всієї нашої команди. Я дуже добре знаю Київ, адже тривалий час був першим заступником голови Київської міської адміністрації. Ми досягли успіху тоді. Ми допоможемо Вам, Сергію Володимировичу, змінити життя у Києві зараз. Весь ресурс нашої команди, наш досвід та вміння – до Ваших послуг", – зазначив Мазурчак.

Як повідомлялось раніше, партійний список "Нашого краю" у Харківській області очолить відомий науковець Володимир Семиноженко. На вибори разом з партією у Дніпрі йде мер міста у 2000–2014 роках Іван Куліченко, а в Одесі – Євген Червоненко.

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