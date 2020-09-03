Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори

Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибор

На з’їзді у Києві "Наш край" презентував команду, з якою йде на вибори. Про це повідомляє Прес-служба партії.

На з’їзді була презентована програма, з якою політична сила піде на місцеві вибори. Програма має назву "12 кроків для розвитку рідного краю".

"Наш край" йде на вибори, щоб захистити та розвинути наші громади, забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Ми живимо та працюємо поруч з людьми. Ми знаємо, які проблеми хвилюють кожного громадянина. Ми знаємо, як ці проблеми вирішувати – і ми вміємо їх вирішувати", – зазначив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

Партія пропонує 12 важливих кроків розвитку, завдяки яким будуть досягнуті розвиток та благополуччя кожного рідного краю.

"Місцеві вибори – це не про боротьбу за владу, не про пошук олігархами чергових слуг, не спроба знайти винних. Місцеві вибори – це історія про рідний край. Про можливість змінити ситуацію в рідному регіоні. У кожному краї є і природні багатства, і високоосвічені фахівці, і економічний потенціал, а найголовніше – наші чудові люди", – наголосив член Політради партії, народний депутат України Андрій Деркач.

Під час з’їзду партією були представлені очільники місцевих команд партії, серед яких чимало відомих облич. Партійний список "Нашого краю" у Харківській області очолить відомий науковець Володимир Семиноженко.

"Упевнений, наш професіоналізм та завзяття спроможні назавжди змінити долю української науки та науковців, освіти та промисловості. Я з гордістю вирішив очолити список "Нашого краю" у Харківській області! Упевнений, що разом ми відродимо науково-промисловий потенціал Харківщини. Ми знову зробимо Харків столицею української науки та технології!", – зазначив Володимир Семиноженко, лідер Харківської команди "Нашого краю", академік НАНУ.

На вибори з партією "Наш край" йдуть у Дніпрі мер міста у 2000–2014 рр. Іван Куліченко, а в Одесі – Євген Червоненко.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 2015 року "Наш край" посів третє місце по країні за кількістю обраних депутатів місцевих рад.

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