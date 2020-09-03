Скандал в Дніпрі: стало відомо, як помічник Коломойського виводить "брудні" гроші в Словаччину, – ЗМІ

Як повідомили журналісти видання 24tv.ua, в даних грошових схемах пов'язана компанія УПС, яка вже багато років займається отриманням серйозних фінансових підрядів. Дана фірма фігурувала в ряді скандалів. Зокрема, в 2014 році, коли головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації був Ігор Коломойський, її власник Тарас Палій був ув'язнений за махінації з бюджетними коштами на суму близько 2 млрд гривень.

"Через рік, "завдяки щасливому випадку" пан Палій був звільнений, а збиток державі від діяльності УПСа був занижений в рази. І все б добре, якби не одне але... За інформацією словацької видання Financne noviny, словацька компанія Arograf, що належить партнеру Святослава Олійника за партійною роботою в Дніпре Ірині Гуназа, стала володаркою 50% УПСа. Саме такою часткою в бізнесі поступився Тарас Палій, опинившись на волі. Вже протягом декількох днів після здійснення угоди УПС дуже вчасно отримав оплату давнього боргу від обласної влади в сумі 204 млн гривень. Та, мабуть, половина цієї суми, відповідно часткам, "спливла" до прекрасної та дружньої Словаччини", - повідомили журналісти.

Словаччина в контексті описаного вище вибрана не випадково.

"У Братиславі, за даними Financne noviny, Святослав Олійник переховувався від можливих корупційних розслідувань після скандальної відставки Ігоря Коломойського з поста губернатора Дніпропетровської області в 2015 році. Також в Словаччині проживають його сім'я та родичі, а він сам є власником будинку та ділянки в 15 соток", - йдеться в матеріалі.

Серед об'єктів, будівництвом яких займалися фірми, що пов'язані з головою Дніпропетровської обласної ради Святославом Олійником: зал ігрових видів спорту в Дніпре, який отримав з держбюджету 250 млн гривень; парк, школа та ДЮСШ в Синельниковому, школа в Межовій і дитячий сад в Іларіонове. На даний момент усі об'єкти стоять недобудованими.

"Не втішна й доля ділянок трас "Дніпро - П'ятихатки" та "Дніпро - Запоріжжя", до будівництва яких також доклали руку фірми нашого героя. Буквально через рік дороги стали руйнуватися, а дорожня експертиза вимагає гарантійного ремонту. Освоєно на цьому будівництві було 600 млн гривень платників податків. При цьому, незважаючи на зруйновані дороги, недобудовані школи і дитячі сади, голова Дніпропетровської облради, найближчий зв'язок олігарха Коломойського та запрошений Президентом Зеленським на обід, Святослав Олійник, прекрасно освоївся в нових реаліях. Програма "Велике будівництво", розроблена як іміджева для Президента Зеленського, також не пройшла повз пана Олійника. У рамках цього проекту наш герой освоює 500 млн гривень на ремонті 25 км дороги на Нікополь", - зазначили журналісти.

В результаті Олійник претендує на отримання №1 в списку партії "Слуги народу" до облради. І цьому не заважає навіть відкрите Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) в серпні цього року кримінальне провадження проти Олійника.

"Якщо не брати до уваги кримінальні провадження, розслідування махінацій і зловживань, то фірма УПС впевнено тримається на плаву й за Президента Зеленського, продовжуючи освоювати сотні мільйонів бюджетних гривень. Тільки ось гроші ці в Україні не затримуються, а осідають на приватних банківських рахунках в Словацькій Республіці. Іншими словами, Словаччина стає прихистком для чиновників і політиків з України, які зберігають гроші в цій країні. Про це йдеться в редакційній статті словацького видання Financne noviny. Таким чином, Словаччина стає бажаною країною не лише для українських заробітчан, а й для багатьох чиновників і політиків, не завжди чистих на руку. На жаль, такий стан справ стає можливим і за деякого потурання з боку словацької влади. Чи зможуть словацькі слідчі органи проявити таку принциповість, як їх колеги з американського ФБР в питаннях з'ясування чесності походження капіталів іноземних громадян, які вкладають їх в словацькі підприємства і нерухомість?" - поставили риторичне запитання журналісти.

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