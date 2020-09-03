"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі

"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її пов

Громадська організація "Гільдія кінематографістів Одеси" і ГО "Ми разом" заявляють про незаконність приватизації "Одеської кіностудії художніх фільмів" і вимагають її повернення державі.

Про це голова Гільдії Максим Фірсенко і заступник голови Дмитро Гроховский заявили в ході прес-конференції "Проблеми в українській кіноіндустрії", передають Українські Новини.

Зокрема, спікери заявляли, що міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко і колишній директор кіностудії Ольга Неверко за попередньою змовою сфальсифікували документи і здійснили рейдерське захоплення "Одеської кіностудії".

Вони вважають, що після приватизації кіностудії державне підприємство було фактично знищено, а майно незаконно передано третім особам.

Зокрема, заявлялося, що Ткаченко спільно з Неверко отримували "надприбуток" від використання фільмофонду кіностудії.

"Безумовно ми будемо вимагати відставки міністра, тому що, крім "Одеської кіностудії", пан Ткаченко також володіє іншими об'єктами медійного ринку і тут явний конфлікт. Розумієте, якщо б володів фірмами в іншій сфері, питань би таких не виникало. А оскільки ця людина безпосередньо впливає на медійний ринок, ми вважаємо, що це неприпустимо, це прямий конфлікт інтересів", - повідомила адвокат, представник ГО Наталія Мороцкая.

Спікери відзначають, що після незаконної корпоратизації в 2004-2005 роках кіностудія припинила зйомки фільмів, а її творчі працівники залишилися без роботи.

"До 90-го року 1,2 тис. осіб було в штаті, пару сотень працювали позаштатно. На момент акціонування в 2004-2005 роках було близько 200 осіб в штаті і приблизно 100 - поза штатом. На сьогоднішній день за нашою інформацією ... порядку 34 людей непрофесійних кінематографістів. Це охорона, двірники, бухгалтер, менеджер, директор, секретар. Тобто технічний персонал. Там немає художників-постановників, освітлювачів професійних, режисерів. Вони ліквідували цех ДТЗ (декоративно-технічних споруд), вдумайтеся", - сказав Горохівський.

У той же час, як заявлялося, кіностудія повинна отримати дієву стратегію розвитку, як виробник сучасного конкурентоспроможного українського кіно.

Горохівський зазначив, що в арсеналі "Одеської кіностудії" близько 500 фільмів.

"Якщо спробувати оцінити фільмофонд ... 400 млн доларів нашій державі коштували ці фільми", - сказав він.

Голова ГО "Гільдія кінематографістів Одеси" Максим Фірсенко впевнений, що кіностудії необхідно повернути її фільмофонд.

"Щоб кіностудія знову змогла існувати, їй необхідно, в першу чергу, повернути свій фільмофонд. "Одеська кіностудія", як на мене, єдина радянська кіностудія, яка не отримує прибуток з власних фільмів. Тобто, будь-яка світова кіностудія, яка існує, живе не тільки з нових фільмів, але і з прокату старих. Її фонд, її база наповнює її бюджет. Перед акціонуванням, перед тим, як кіностудію збиралися оголосити банкрутом, з неї вилучили фільмофонд", - сказав він.

Крім іншого, Горохівський заявив, що розслідується 6 кримінальних справ.

"Кримінальні справи є, але процес не рухається, на превеликий жаль ... Справи потрібно об'єднати і передати з Шевченківського суду в головне слідче відділення області", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше держава відсудила у приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія" 7 400 065 акцій компанії, що становить 11,9% від статутного фонду підприємства.

Крім того, Ткаченко заявляв про продаж його акцій "Одеської кіностудії".

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