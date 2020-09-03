У "Нафтогазі" заявили, що 100 млрд грн боргів на газовому ринку стали наслідком непослідовного держрегулювання

Рекордна сума боргів на газовому ринку виникла через прийняття Кабміном та НКРЕКП суперечливих і непослідовних рішень в частині встановлення тарифів та норм споживання газу, вважають в "Нафтогазі України". Рішенням проблеми може стати перегляд тарифів, усунення протиріч у нормативно-правових актах і комплексна реструктуризація. Неточності в законодавстві і невиконання державними органами своїх зобов'язань стали головними причинами виникнення рекордної суми боргів на газовому ринку.

Про це заявила директор департаменту боргових зобов'язань НАК «Нафтогаз України» Тетяна Федорова в ході обговорення дослідження Центру економічного відновлення, присвяченого проблемам на ринку газу.

За даними дослідження, загальна сума заборгованості і неплатежів на ринку газу на початок вересня 2020 року становить близько 100 млрд грн.

На думку Тетяни Федорової, ці борги виникли, в першу чергу через те, що НКРЕКУ не виконала свої зобов'язання, тобто не встановила тарифи на розподіл газу на підставі собівартості - чіткого покриття всіх витрат, пов'язаних з такою діяльністю.

«Борги перед оператором ГТС, на той час це був «Укртрансгаз», виникла виключно через несанкціонований відбір газу. Причина - вартість газу, яка закладалася в тариф операторів ГРМ була об'єктивно нижчою, ніж та, за якою можна купити газ. Фактично, вони не мали джерела коштів і просто відбирали газ з труби »- зазначила представник Нафтогазу.

Друга причина боргів - неточності, допущені Кабінетом Міністрів. «У рішеннях уряду про покладання спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню є норма про те, що НАК зобов'язаний продавати газ тепловикам лише в разі, якщо ті за нього розраховуються. Але іншими своїми рішеннями відключати тепловиків заборонено - то в період опалювального сезону, то в період карантину», - пояснила Тетяна Федорова. Те ж стосується і встановлених Кабміном занижених норм споживання газу без лічильників. Глава департаменту НАК «Нафтогаз України» зазначає, що нормовики споживають більше, ніж сплачують за діючими нормами.

«Що б я рекомендувала? Переглянути ті акти, які суперечать один одному. Також необхідно обов'язково підняти тарифи - потрібно змусити держоргани працювати так, як вони мають відповідно до законодавства.

Що стосується великих боргів, якщо ми говоримо про комплексне вирішення проблеми, то як варіант можна розглядати не списання «тіла», адже це все-таки реальна заборгованість за продаж товару, а реструктуризацію.

Операторам ГРМ - піднімати тариф і тоді вони зможуть хоча б частково погасити за рахунок компенсації і майбутніх періодів»,- сказала Тетяна Федорова.

Що ж стосується штрафних санкцій та пеней на газові борги, то представник Нафтогазу запропонувала прийняти за ними компромісне рішення. «Судова практика така - майже завжди суди на 70% зменшують штрафи на газові борги», - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді планують врегулювати борги на ринку газу, серед основних варіантів вирішення - списання боргів, або ж їх погашення.

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